日本発の男性9人組「＆TEAM」が25、26日の両日、自身最大規模となるさいたまスーパアリーナ（SSA）でグループ初のアジアツアーのアンコール公演を行った。今月28日に控える韓国デビューに向けて、LUNE（ルネ、ファンの総称）と絆を確かめ合った。

アジアを旅した9人にはたくましさが増した。最新曲「Go in Blind（月狼）」から開幕。黒い布で目を隠しながら一糸乱れぬパフォーマンスには、10都市で約16万人を魅了した自信が全身にみなぎっていた。

初めての同所公演。MAKIは会場を見渡し「リハーサルの時からめちゃくちゃでかいと感動していたけど、LUNEの皆さんで満たされていると倍以上感動します」とかみしめた。Kが「ここまで来た。LUNEとのラストゲームだ」と気合いを入れ、9人は舞台中央で円陣を組んだ。

結成4年目に突入し、勢いは増すばかり。最新シングル「Go in Blind（月狼）」は自身初のミリオン達成。今年発売のシングルでミリオン認定を達成したアーティストとしては、Snow Manと2組だけ。さらに日本発のグループとしては異例の韓国デビューを控え、「Japan to Global」という目標の実現に突き進む。

5月から始まった初のアジアツアーの締めくくり。デビュー曲「Under the skin」やヒット曲「Run Wild」などを披露。中盤には客席へ降りてLUNEとダンスバトルを展開し、最後は「アンコール！」の声に何度も応じるなど会場が大きくなっても9人が側に居ることを実感させた。

最後のあいさつでは笑顔で何度も感謝の思いを伝え、「さらなる景色を見せること」を約束した。TAKIは「アジアツアーを通していろんなことを経験して、世界に行く準備ができている気がします。韓国に行くからには目に見える結果を残して帰ってきたい」と自信をみせた。Kは「一度きりしかない韓国デビューで悔いのないように。LUNEと一生に大きな偉業を達成できるように頑張っていきたいです！皆さん準備できてますか？」と呼びかけ、会場をひとつにした。