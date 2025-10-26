高視聴率番組「欽ちゃんのどこまでやるの！」から生まれたユニットで、「めだかの兄妹」の大ヒットを生んだ「わらべ」の倉沢淳美（５８）がこのほど、インスタグラムを開設。長女・ケイナ（２６）との美人親子ぶりでも話題となっている。

倉沢は１９８２年、「欽どこ」の三つ子の姉妹の次女・かなえ役でデビュー。ソロ歌手としてのデビューや女優としての活動を経て、１９９５年、オーストラリア人男性と結婚。オーストラリアで長男、長女、次男３人の子供に恵まれ、２０１１年、夫の転勤に伴い、ドバイに移住した。ケイナは現在、日本で芸能事務所に所属し、インフルエンサー、タレントとして活動している。

インスタ開設を報告した１０月１９日の投稿には、「この日をずーーーっと首を長くして待っておりました！」「待ってました！」「今もお美しい」「あっちゃんの大ファンでした！」「当時も今も憧れです」「お綺麗です「変わらずめちゃ可愛い」「年齢を重ねても変わらず、お綺麗ですね」「大ファンでした♥」、ケイナと母子２ショットでの２０日付投稿には「そっくりじゃん」「親子２人いつも仲良くて可愛い♥」などの声が届いている。