４人組ロックバンド「Ｉ Ｄｏｎ’ｔ Ｌｉｋｅ Ｍｏｎｄａｙｓ．」（アイ ドント ライク マンデイズ）が２６日、Ｚｅｐｐ ＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（ＴＯＫＹＯ）で「Ｉ Ｄｏｎ’ｔ Ｌｉｋｅ Ｍｏｎｄａｙｓ． ＴＯＸＩＣ ＴＯＵＲ ２０２５」の千秋楽公演を開催した。

同公演は、１０月５日の北海道公演を皮切りに行われたバンド初となるＺｅｐｐツアーの最終公演。全２０曲を披露し、約２０００人のファンを魅了した。アンコールでは、アイドルグループ「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」に楽曲提供した「ＬＯＶＥ ＴＲＩＧＧＥＲ」のセルフカバーや、アニメ「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」の主題歌「ＰＡＩＮＴ」などをパフォーマンス。１２月には新曲「切ないラブソングはいらない」を配信リリースすることも発表した。

開演前の囲み取材で、ドラムのＳＨＵＫＩ（３７）は「公演をするごとにブラッシュアップして、最終的に１番いい形で東京を迎えられそう。すごく楽しみにしています」と期待。また「ファンの人たちが聞きたい曲を念頭に置きながら曲選びをした。僕らも自信のあるセットリストになりました」と今回のツアーのこだわりを語った。

１２月には３度目となる中国大陸でのツアーも控えている。中でも１２月２７日の上海公演は、自身最大規模の会場で開催予定だ。ボーカルのＹＵ（３６）は「Ｚｅｐｐツアーでさらにパワーアップできた。そのパワーを中国のファンのみんなにも届けたい。言葉とか文化を超えて、音楽を通じて一緒にやるっていうのは、良い仕事になるなと思っています」と意気込んだ。

メンバーらは、中国語も根気強く勉強中とのこと。ＹＵは改めて「今後、中国から初めてリリース曲があってもいい。中国のアーティストの方とコラボレーションしたりとか、そういうのは積極的にやっていきたい」と前を見据えた。