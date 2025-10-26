呪怨風の山本の画像を公開

ドジャース・山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発し、9回1失点8奪三振で2試合連続の完投勝利を挙げた。試合後、MLB公式は日本の人気ホラー映画「呪怨」風の山本の写真を投稿。ファンが爆笑している。

立ち上がりはピンチを招いた。先頭のスプリンガーに左翼線二塁打を浴びると、2番のルークスにも左安打を許した。無死一、三塁のピンチを招き、3番のゲレーロJr.を空振り三振に仕留めた。4番のカークは一直、続くバーショは見逃し三振に仕留めて無失点で切り抜けた。

3回にも先頭出塁を許し、カークに同点犠飛を浴びた。ただ、以降は凡打の山を築いた。9回105球を投げて4安打1失点、8奪三振で完投勝利を挙げた。ポストシーズンでの2試合連続完投勝利は、2001年のカート・シリング以来メジャー24年ぶりの偉業だった。

試合後、MLB公式サイトは「呪怨」のパッケージのパロディ写真を公開。「10月、打者に悪夢を引き起こしている」と綴り、青白いホラー映画風の写真に赤縁の白文字で「山本由伸」と記されている。2戦連続で完投した山本へを恐れる投稿にファンも注目。「公式にホラー扱いされる山本由伸」「X開いたらこれでひっくり返った」「公式さん、ビビるわ」と恐怖に慄いていた。（Full-Count編集部）