メイクは全部自分でするウイカ「演者代とメイクさん代欲しいわ、っていう気持ち」
女優・タレントのファーストサマーウイカ（35歳）が、10月25日に放送されたラジオ番組「アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」（TOKYO FM）に出演。メイクは自宅で全部済ませてから仕事に行くため「ほんま、メイクさん代欲しいわ。演者代とメイクさん代欲しいわ、っていう気持ち」と語った。
連続ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（日本テレビ系）に出演しているファーストサマーウイカが、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。アイナ・ジ・エンドはデビュー前からウイカに憧れていたと話し、ウイカが所属していた音楽グループ・BILLIE IDLEの曲を流した。
アイナが「あのときのウイカさん、やっぱ可愛いんですけど、あのときから今もメイクは自分でやってらっしゃるんですか」とたずねると、ウイカは「自分の顔は自分でやらな、自分にならんくない？」と話し、今も自分でメイクをしていると話す。
アイナによると、4年前にウイカとランチを食べに行ったとき、ウイカがメイク道具が詰まってるキャリーバッグを持って移動していて「結構衝撃だった」と言うと、ウイカは「最近はもう、それめんどくさくてさ、家で全部（メイクを）やってくようになった。直しの簡単なポーチだけ持っていって。だからたぶん普通の人だったら基本的な化粧道具がそのポーチ1つで済むものが、私は直し用の臨時セットみたいな、救急箱みたいなのがそれぐらいで、基本はフルセットしようと思ったらキャリーが必要だから」と話し、「ほんま、メイクさん代欲しいわ。演者代とメイクさん代欲しいわ、っていう気持ち」と語った。
連続ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（日本テレビ系）に出演しているファーストサマーウイカが、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。アイナ・ジ・エンドはデビュー前からウイカに憧れていたと話し、ウイカが所属していた音楽グループ・BILLIE IDLEの曲を流した。
アイナによると、4年前にウイカとランチを食べに行ったとき、ウイカがメイク道具が詰まってるキャリーバッグを持って移動していて「結構衝撃だった」と言うと、ウイカは「最近はもう、それめんどくさくてさ、家で全部（メイクを）やってくようになった。直しの簡単なポーチだけ持っていって。だからたぶん普通の人だったら基本的な化粧道具がそのポーチ1つで済むものが、私は直し用の臨時セットみたいな、救急箱みたいなのがそれぐらいで、基本はフルセットしようと思ったらキャリーが必要だから」と話し、「ほんま、メイクさん代欲しいわ。演者代とメイクさん代欲しいわ、っていう気持ち」と語った。