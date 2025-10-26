◇プロ野球 日本シリーズ第2戦 ソフトバンク 10-1 阪神(26日、みずほPayPayドーム)

初戦に敗れたソフトバンクが、第2戦で快勝をあげました。

前日25日の初戦では先制するも、以降は打線の奮起なく逆転負けを喫していたソフトバンク。第2戦でも初回から佐藤輝明選手のタイムリーを浴び、先制を許します。

それでも直後に打線が躍動。対する阪神の先発・デュプランティエ投手の前に連打などで1、2塁のチャンスをつくると、栗原陵矢選手と山川穂高選手のタイムリーで逆転に成功しました。さらに2回にも猛攻を継続。周東佑京選手と近藤健介選手のタイムリーなどで3点を追加すると、デュプランティエ投手をマウンドからひきずり下ろします。さらに2番手・岩貞祐太投手を相手にしても、攻撃の手を緩めず。栗原選手が死球で出塁し2アウト1、2塁のチャンスをつくると、この日がスタメン復帰となっていた山川選手が、初回に続いて躍動を見せます。岩貞投手の変化球を振り抜き、確信の一発。レフトスタンド一直線の3ランHRとしました。

大量援護をもらった先発・上沢直之投手は、状態をあげ好投を披露。2イニング連続で三者凡退を記録するなど、6回1失点に抑えます。その後はヘルナンデス投手、松本晴投手、木村光投手が無失点リレーを見せました。

この投打かみ合う快勝を収めたソフトバンクには、日本シリーズ新記録も誕生。歴史に名を刻んだのは周東佑京選手です。この日は「2番・センター」でスタメン出場すると5打席で全てヒットを記録。日本シリーズのこれまでの最多記録だった「1試合4安打」を塗り替える新記録、「1試合5安打」を記録しました。

これで1勝1敗のタイに戻したソフトバンク。移動日を挟んで敵地・甲子園に乗り込みます。