男性４人組バンド「Ｉ Ｄｏｎ’ｔ Ｌｉｋｅ Ｍｏｎｄａｙｓ．」が２６日、東京・江東区のＺｅｐｐ ＤｉｖｅｒＣｉｔｙで自身初となるＺｅｐｐツアー（全５都市）の最終公演を行った。

「アイドラ」の略称で親しまれる４人は、バンドのテーマカラーであるブラックを基調にした衣装で登場。ボーカルのＹＵは、詰めかけたファン２０００人に「最高の状態で今日、君たちの前に立っております。今日はみんなの日常を忘れさせましょう！」と呼びかけた。２０２２年にテレビアニメ「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」の主題歌になった代表曲「ＰＡＩＮＴ」や最新曲「カミナリ」、Ｓｎｏｗ Ｍａｎに提供した「ＬＯＶＥ ＴＲＩＧＧＥＲ」など全２０曲を披露した。

アイドラの音楽を「踊れるロックサウンド」と表現したＹＵ。「ＰＡＩＮＴ」を機に海外へ人気が拡大したことを振り返り、「サウンドの心地よさを大事にしている。たとえ（日本語の）歌詞が理解できなくても、体を揺らしてしまうようなサウンドを常に見つけたい」と探求心をあらわにした。ギターのＣＨＯＪＩも、２３年に南米やスペインなどのフェスを巡った海外ツアーを踏まえ「日本だけじゃないところで受け入れられている自信がある」とうなずいた。

ベースのＫＥＮＪＩが「比較的仲がいい。ケンカも少ないし、意見を冷静に話し合える強みがある」というバンドは、今年で結成１１周年。リーダーでドラムのＳＨＵＫＩは「毎回公演をするごとにブラッシュアップして、最終的に一番いい形で東京公演を迎えられた」と、完成度を高めたステージに手応えを見せた。

アンコールでは、１２月に新曲「切ないラブソングはいらない」を配信することを発表した。同月には過去最大規模となる３度目の中国大陸ツアーが待っている。「中国で最初にリリースする曲があってもいい」と構想を語ったＹＵは、「言葉や文化を超えて、音楽を通じてみんなと一緒になれる。いい仕事を選んだなと思っています」。スタイリッシュな４人の笑みが、黒い衣装によく映えた。（堀北 禎仁）