なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のDF守屋都弥の顔面に、至近距離からの強烈なクロスボールが直撃。ファンから心配の声が上がった。

なでしこジャパンは日本時間10月25日、国際親善試合でイタリア女子代表と対戦。左SBで先発した守屋を“悲劇”が襲ったのが、スコアレスで迎えた26分だった。

日本が左サイドから攻め込まれたシーンだ。パスを受けた右WBのエリザベッタ・オリヴィエーロは、ワントラップからすぐさま中央へとクロスを送り届けようと、思い切り右足を振り抜いた。

しかし、このボールが寄せていた守屋の顔面を直撃。「スパン！」と乾いた音を収音マイクが拾うほどの衝撃だった。わずか2m弱ほどの距離から強烈クロスを被弾した背番号21は、その場に膝をつき、しばらく動けなくなってしまった。ボールを蹴ったオリヴィエーロと藤野あおばがすぐさま近寄り、キャプテン長谷川唯も心配そうに駆け寄っていった。

プレー復帰で「根性ある」の声も

すると守屋は、長谷川と話しながら左側頭部のボールが当たった場所を触り、なおかつ口を開け閉めして顎の様子を確認。かなりの衝撃を受けたであろうそのシーンには、ファンもABEMAのコメント欄で「危ない…」「これは痛すぎる…」「なんてことを…」「耳がキーンとするやつだ」「痛そう」「大丈夫か？」「すごい音したぞ…」と心配の声を寄せた。

しばらくして守屋は立ち上がると、主審に向かって親指を立てて無事をアピール。そのままプレーを再開した。直後には、相手スローインを頭でクリアにいき、さらにセカンドボールにハードにプレッシング。ファンが「根性あるな」「いいブロック」「ガッツあるねー」とコメントを寄せていたように守屋はガッツ溢れるプレーを続け、そのままフル出場した。

なお、日本は52分に失点を許したものの、64分に長谷川の華麗なループ弾で追いつき、1―1で引き分けた。強豪イタリアとの接戦を演じたなでしこジャパンは欧州遠征2試合目で、日本時間10月29日（水）午前2時からノルウェー女子代表と対戦する。

