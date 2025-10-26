日米首脳会談で27日に来日するトランプ大統領と、高市総理はどう向き合うのか、政治部官邸キャップ・平本典昭記者に聞きます。

また、日米のそれぞれの狙いについて、トランプ政権を取材しているワシントン支局・山崎大輔支局長も交えて解説します。

桝太一キャスター

「聞きたいのは3つのテーマです」

「1つ目は、トランプ氏との“初接触”はどうだったのか」、「2つ目が、今後トランプ大統領とどう信頼関係を築いていくのか、作戦はあるのか？」、「3つ目が、日米首脳会談それぞれの狙い」についてです。

「まず1つ目、電話での会談を行った高市総理。“初接触”の手応えはどんな印象だったのでしょうか？」

平本典明記者

「終了後、ある高市総理の側近は『100点だ』と言ってました」

「なぜかというと、対面で会う前に、なんとか電話会談をしたかったんです。かなり電話会談のセットには苦労したようで、高市総理は出張先のマレーシア。トランプ大統領は移動中のエアフォースワンの中。こんなシチュエーションでの電話会談というのは同行してるベテラン外交官でさえ『記憶にない』と言うほど異例中の異例でした」

「それだけ高市総理サイドが、なんとかひと声トランプ大統領と話をしておきたかった。その会談が実現したので『100点』ということのようです」

「2つ目は『安倍総理との近さ』をトランプ氏自らが口にした事です」

「高市総理は昨夜の電話会談の後、『安倍元総理が気にかけていた政治家だと知っている』とトランプ氏から言われたことを明かしました」

「実は、外務省などが用意した会談後の高市総理の原稿には入ってなかったんですが、追加で私が聞いた質問に答える形でこの話をし始めました」

「高市総理の側近は『安倍さんとの関係を、トランプさん自らが話してくれて嬉しかったんだろう』と話していました」

桝キャスター

「今後の信頼関係を築く作戦はあるのでしょうか？」

平本記者

「2人の信頼関係、距離の近さをアピールする戦略が練られています」

「今回、トランプ大統領は東京都内で首脳会談を行ったあと、横須賀の米軍基地に移動します」

「そこへはマリーンワンと呼ばれる大統領専用ヘリコプターで移動するのですが、そこになんと高市総理が同乗する方向で調整が進んでいるということです」

「これまでは自動車の『相乗り』などはありましたが、今回は『ヘリ』の『相乗り』で親密さをアピールする戦略が検討されているということです」

桝キャスター

「3つめのテーマ、日米首脳会談のそれぞれの狙いについてです。ここからはトランプ政権を取材しているワシントン支局の山崎支局長も交えて解説してもらいます」

「ずばり、トランプ大統領は今回の日米首脳会談をどう考えているのか、一言で表すならなんでしょう？」

山崎大輔記者

「難しいですけど、取れるものは取る、でしょうか」

桝キャスター

「改めて日米首脳会談の日本側とアメリカ側、それぞれの狙いについて聞いていきます。山崎さん、アメリカ側は日米首脳会談をどう見ているのでしょうか？」

山崎記者

「トランプ大統領から要求が予想されるものは、大きく3つあります」

「1つは、関税と投資。どういうことかというと、9月の日米関税合意では自動車関税を引き下げる代わりに、日本がアメリカにおよそ80兆円を超える投資を行うことで合意しました」

「ただ、投資の内容についてはまだ具体的に詰まっていません。日本からこれだけの投資を勝ち取ったと自らの成果をアピールしたいトランプ氏が、何にどれだけ投資をするのか日本側に説明を求めるとみられます」

「2つめは防衛費の増額です。トランプ大統領はかねてから『アメリカは日本を守るが、日本はアメリカを守る必要はない』と述べ、『不公平だ』と不満を口にしています」

「今回も日本に対し、防衛費の増額など日本側の負担を増やすよう求めてくる可能性があります」

「そして3つめ、ロシア産エネルギーの輸入停止です。トランプ氏は、ロシアが戦争を継続するために必要なエネルギー収入を絶つため圧力強化に踏み切りました」

「そのためトランプ氏は、中国やインド、EUなどにロシアから石油を購入するのをやめるよう求めています」

「日本は、ロシアからLNG＝液化天然ガスのおよそ9％を輸入しています。トランプ氏が輸入停止を求めた場合、日本も難しい対応を迫られることになります」

「ただ、予測不能のトランプ氏ですから、どんなボールを投げてくるか蓋を開けてみるまで分かりません」

桝キャスター

「平本さん、高市総理はこうした要求にどう答えていくのでしょうか？」

平本記者

「1つ目の関税と投資についてですが、投資について日本政府は準備を進めています。ポイントは火曜日の夜です。日本の経済界のトップらと夕食会を行うのですが、複数の政府関係者によるとこの場で『大型の投資案件の発表などがあるのでは』という見方が示されています」

「また、日本側は関税協議に関するアメリカの懸念に、事前に手を打っているんです。懸念とは何かというと、実は高市さんが総裁選の時に『関税の再交渉の可能性もある』と発言していたんです」

「トランプ氏は『これまでの交渉をひっくり返すのか』と警戒感を持ったそうなんですが、この情報をキャッチしてか、懸念払拭に向けて日米首脳会談でも協議継続を進めるという署名を行う予定だそうです」

「ある外務省関係者は『関税協議の中身は100％引き継ぐというメッセージを伝える』と話しています」

「2つ目が防衛費です。防衛費に関しても高市政権は手を打っています。日本は防衛費の対GDP比2％に増額する計画がありましたが、これを高市政権は前倒しして今年度に実施することをすでに表明しています」

「ある政府高官は『アメリカに言われる前に日本の判断で防衛費の増額を決めた。トランプ大統領へのアピールにもなるだろう』と指摘しています」

「3つ目のLNGについては、日本は非常に苦しい立場です。日本のエネルギー事情を考えると、ロシアのLNGの輸入についてある経産省幹部は『これをやめた場合、エネルギー不足で電気・ガス料金の高騰にも繋がる可能性もあって、アメリカにいわれると厳しいのが本音だ」と語っていました。

桝キャスター

「そしてトランプ大統領が見据えているのは日本だけではありません。28日は高市総理と、29日は韓国・李在明大統領との首脳会談、そして30日は習近平国家主席との米中首脳会談。3日続けて首脳会談が予定されています。山崎さん、どうでしょう？」

山崎記者

「トランプ大統領のアジア訪問の一番の目的は中国の習近平国家主席との首脳会談です。トランプ氏は会談で最大の焦点の貿易問題だけでなく幅広い分野を議論したいとしています」

「米中はきょうもマレーシアで閣僚級の協議を続けていて、ギリギリまで調整を続ける力の入れようです。中国に比べると日本との会談は重視されていないとも見えてしまうんですが、悪いことだけではないんです」

「ロシアとウクライナの和平交渉の仲介をみていても、トランプ氏は直近で言われた人の意見に影響されやすいとの指摘があります」

「米中首脳会談の前に、日本の立場をトランプ氏にインプットできるのは非常に意義のあることだと思います」

桝キャスター

「米中会談の前に日米で会うということは、高市総理にとって意義は大きいのでしょうか？」

（平本）

「まさにインプットの機会を狙っているようなんです。ある政府高官は『米中首脳会談の前の、日米首脳会談という意味は非常に大きい』と話しています」

「いま、日本と中国との関係は、良好とは必ずしも言えません。ある政府高官は『中国は、高市総理は中国に対して厳しいスタンスで、警戒しているだろう』と指摘しています。そうした中で米中首脳会談で2か国が急接近することを日本政府は警戒しています」

「ある外務省幹部は『アメリカに対して中国と向き合う時に、日本を飛ばして中国とやるより、日本を味方にして中国と向き合う方がうまくいくというメッセージをインプットしたい』と話していました。

