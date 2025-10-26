◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦 ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）

ソフトバンクは打線が序盤に１０点を奪って逆転勝ちを収め、通算１勝１敗のタイに戻した。

初回に１点を先制されたが、その裏の攻撃で栗原陵矢内野手の同点打と山川穂高内野手の勝ち越し２点二塁打で３点を奪い流れに乗った。

２回にも山川が日本シリーズ（Ｓ）自身２本目となるダメ押し３ランを放つなど、２回までに９点を奪った。

１番・柳田が猛打賞、２番・周東が日本Ｓ１試合最多となる５安打をマーク。３番・柳町が４打数１安打２四球で３出塁。１、２、３番トリオがチャンスメイクし、虎投手陣にプレッシャーを与え続けたことも勝因の一つとなった。

投げては先発の上沢が６回５安打１失点の好投。日本Ｓ初登板初勝利を挙げた右腕は「早い回から野手の方が援護してくれたお陰で、最少失点で粘り強く投げることができたと思います」と汗を拭った。

救援は７回をヘルナンデス、８回と９回１死まで松本晴がつなぎ、最後は木村光が締めた。

ホークスの●〇スタートは１９５５、６６年がＶ逸、１４、１８年が日本一となっている。