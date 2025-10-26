◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦 ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）

阪神が１０失点と大敗。逆転負けで、連勝を逃した。阪神が日本シリーズで２ケタ失点を喫するのは、ロッテと対戦した２００５年の第３戦以来、５度目となった。

初回１死。中野、森下の連打で二、三塁とすると、佐藤輝の右前打で１点を先制。２５日の同戦で決勝打を放った４番が、２戦連続の適時打で早々に試合を動かした。

だが、先発・デュプランティエが誤算だった。１―０の初回。栗原の同点打、山川の右翼フェンス直撃の２点二塁打で３点を失い、逆転を許した。２回にも、周東の左翼適時三塁打と暴投、近藤の適時二塁打で６点目を献上するなど勢いづいたソフトバンク打線を止められず、２死二塁としたところで降板。「自分の仕事ができるように」と意気込んでいた助っ人だったが、２回途中を６安打３四球、来日ワーストの７失点で、先発の役目を果たせなかった。

２番手で継投した岩貞も山川に１号３ランを被弾し、２回までに９失点。５回には新人左腕・伊原が暴投で１０点目を献上した。

反撃のきっかけを見つけたい虎打線だったが、２回以降は無得点に終わった。チームは１３三振と、シリーズ初戦に続いての２ケタ三振を記録。日本Ｓの開幕から２戦連続２ケタ三振は、８チーム目。福岡まで駆けつけた阪神ファンのため息が響いた。

これで１勝１敗。２７日は移動日で、２８日に本拠地・甲子園で第３戦を迎える。２年ぶりの日本一へ、藤川阪神がホームで仕切り直す。