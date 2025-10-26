『ザ・ロイヤルファミリー』次回予告に目黒蓮！ 遂に“謎の男”の正体判明
俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）の次回予告で、目黒蓮演じる物語の鍵を握る重要な人物が、ついに姿を現した。
【別カット】目黒蓮が妻夫木聡と…
第3話（26日放送）では、ロイヤルヒューマン社の競馬事業部を救った競走馬のイザーニャとファイトが揃ってケガに見舞われてしまい、栗須と耕造は有馬記念勝利という夢を勝ち取るため新たな競争馬を探し始め、野崎加奈子（松本若菜）が父・剛史（木場勝己）と一緒に経営している生産牧場・ノザキファームとの「庭先取引」で、競走馬・ロイヤルホープと出会い、ロイヤルホープと共に有馬記念で勝利を目指すという新たな戦いが始動したというストーリーだった。
第4話（11月2日放送）で、いよいよ目黒演じる人物が登場する。これまで役どころの詳細が明らかになっておらず、第3話まで出演シーンがない中で謎が深まる一方だった目黒演じる人物が明らかになる。
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
■第4話のあらすじ
栗須（妻夫木聡）は調教師の広中（安藤政信）に呼ばれ、日高地方の育成牧場を訪ねる。耕造（佐藤浩市）が1億円で買ったロイヤルホープは競走馬になる訓練を受けるため育成牧場に移ったが、警戒心が極端に強く、手練れのスタッフもお手上げでジョッキーも見つからないと言う。
そんな中、栗須と広中はある人物に希望を託す。岩手競馬所属の金髪のジョッキー・佐木（高杉真宙）だ。しかし、地方競馬のジョッキーの佐木が中央競馬の騎手免許を取得するのは困難な上、彼はかつてとある問題も起こしていた…。佐木の腕を信じる栗須は、記者の平良（津田健次郎）の協力を得ながら粘り強く交渉する。
その頃、ロイヤルヒューマン社にもあるスキャンダルが発覚し、優太郎（小泉孝太郎）が対応に当たるが…。
