阪神は２６日の「ＳＭＢＣ 日本シリーズ２０２５」第２戦（みずほペイペイ）でソフトバンクに１―１０で完敗。対戦成績は１勝１敗の五分に戻った。

先発のデュプランティエが２回途中を６安打７失点と大炎上して早期降板を余儀なくされると、２番手・岩貞も山川にシリーズ１号となる３ランを浴びるなど鷹打線の餌食となった。

周到に準備を重ねたはずのゲームプランはもろくも崩壊した。前半戦だけで１４試合に先発登板し６勝３敗、防御率１・３７と圧倒的な成績をマークしていた助っ人右腕は、８月９日のヤクルト戦（京セラ）以来となる公式戦マウンド。コンディション不良なども考慮し、大切に温存しながら爐箸辰討き瓩両賁未派帰登板させた虎ベンチの期待を大きく裏切る形となった。

打線も初回こそ一死から中野、森下、佐藤輝の３連打で幸先よく１点を先制したが、その後はゼロ行進。白熱の大接戦となった第１戦とは対照的なワンサイドゲームに、ベンチ内の藤川監督もどんより顔だった。先発投手が早期降板したことで、チームは伊原、ドリスら中継ぎ陣の浪費を強いられる展開となり、徒労感ばかりが募る結果となった。