【FENDI】伝説のIT BAGにミニが仲間入り♡ 秋冬にゲットしたい「バッグ&チャーム」をご紹介！

FENDI“100周年”を記念して復活した伝説のIT BAG「フェンディスパイ」にミニが仲間入り！そこで今回は、10月から新たに加わった「ミニ フェンディスパイ＆プレイフルなチャーム」をご紹介します。FENDIの新作アイテムで秋冬のおしゃれを楽しんじゃおう♡

FENDIのアイコンバッグ「フェンディスパイ」にミニが仲間入り！

100周年を記念して復活した伝説のIT BAG「フェンディスパイ」。10月から新たに加わった「ミニ フェンディスパイ」は小さいながらも存在感は十分♡

コロンとしたシルエットやツイストされたハンドルなど、フェミニンかつ品のあるたたずまいはあなたの冬のおしゃれの相棒にもぴったり♡

プレイフルなチャームでおめかしするのもきっと楽しいはず。

Item チャーム

ドールが着るFENDIのロゴをあしらった衣装は遊び心バツグン。

チャーム 162,800円／FENDI（フェンディ ジャパン）

Item ベージュシアリングバッグ

モコモコなバッグでもっと愛らしく♡

ベージュシアリングバッグ（18×32×12cm）631,400円／FENDI（フェンディ ジャパン）

Item マッチャグリーンレザーバッグ

取りはずし可能なストラップでショルダーバッグとしても活躍。

マッチャグリーンレザーバッグ（18×32×12cm）499,400円／FENDI（フェンディ ジャパン）

Item ブラックレザーバッグ＆チャーム

長〜く愛せる、飽きのこないブラック。

ブラックレザーバッグ（12.5×15×11cm）368,500円、チャーム 217,800円／FENDI（フェンディ ジャパン）

Photograph_Mana Hayashi

※バッグのサイズは（タテ×ヨコ×マチcm）で編集部調べです。

Ray編集部 副編集長 小田和希子