◇プロ野球 日本シリーズ第2戦 ソフトバンク 10-1 阪神(26日、みずほPayPayドーム)

初戦に1点差で逆転勝利した阪神でしたが、2戦目は投手陣の乱調もあり大敗を喫しました。

初回には連打で好機をつかみ佐藤輝明選手のタイムリーで幸先よく先制した阪神。しかし先発・デュプランティエ投手が乱調を見せます。

1回裏のマウンドにあがると、ヒットと四球でランナーをため、栗原陵矢選手と山川穂高選手の連続タイムリーを浴び失点。すぐにソフトバンクへ逆転を許します。さらに2回にも四球でランナーを背負うと2本のタイムリーなどで失点。2アウト2塁のピンチを招き降板となりました。さらに2番手・岩貞祐太投手も死球でランナーをためると山川穂高選手の痛恨3ランを被弾。この回は6失点と、2回までに8点ビハインドとされました。

岩貞投手は3回のマウンドにもあがるも、2アウト1、2塁の場面で左肩に打球を受け途中降板。急きょのマウンドには3番手としてルーキー・伊原陵人投手が起用されると、2アウト満塁のピンチをしっかりしのぎました。

その後は投手陣も状態を持ち直すも、打線の反撃とはならず。初回以降は無得点で「10-1」の大敗を喫しました。これでみずほPayPayドームでの連戦は終了。1勝1敗のタイとし、移動日を挟んで28日からは甲子園球場での3連戦がスタートします。