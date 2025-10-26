【トゥヴェール】ホリデーコフレ登場♡肌悩み別に選べる3種の特別セット

成分研究を極めた化粧品メーカー「トゥヴェール」から、肌悩みに寄り添う3つの特別コフレが登場します。2025年10月23日(木)12:00より予約販売を開始する「大人毛穴・薬用美白コフレ」「つるんとハリ肌コフレ」「レチノールパーフェクトコフレ」は、それぞれの肌悩みに応えるベストセラーを詰め込んだ豪華ラインナップ。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりなホリデー限定の特別セットです♡

肌悩み別に選べる3つのホリデーコフレ

大人毛穴(*1)・薬用美白(*2)コフレ

つるんとハリ肌コフレ

レチノール(*4)パーフェクトコフレ

トゥヴェールのホリデーコフレは、「大人毛穴・薬用美白コフレ」「つるんとハリ肌コフレ」「レチノールパーフェクトコフレ」の3種類。

乾燥による毛穴の目立ちやハリ不足、エイジングサインなど、気になる悩みに合わせてセレクトできます。

いずれのセットにも、高保湿リップ「スムースバリアリップ モイスト（現品）」がプレゼントされるのも嬉しいポイント♪

＊1 乾燥による毛穴の目立ち

＊2 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

＊4 整肌

お得なセット価格で叶う贅沢スキンケア

それぞれのコフレは、通常価格よりもお得な限定価格で登場。「大人毛穴・薬用美白コフレ」は通常合計8,590円（税込）が【先行予約特別価格6,970円（税込）】。

「つるんとハリ肌コフレ」は8,830円（税込）が【7,310円（税込）】。さらに「レチノールパーフェクトコフレ」は11,700円（税込）が【9,950円（税込）】に♡

ベストセラーのバランシングGAローションや薬用リンクルホワイトクリームなど、人気アイテムが贅沢に詰め込まれています。

12月限定♡心も肌も満たす冬のご褒美コフレ

予約は2025年10月23日(木)12:00から、公式サイト・楽天市場・ZOZOTOWNでスタート。12月1日(月)から順次発送され、数量限定のため早めのチェックがおすすめです。

ホリデーコフレには限定デザインのギフトカードも付属。

自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりなトゥヴェールのホリデーコフレで、冬の肌にやさしいうるおいと輝きをまとってみてはいかがでしょうか♡