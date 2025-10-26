出社回帰にどう立ち向かう？ イヤイヤ出社に終止符！ ムダな通勤を逆手に取る「戦略的」仕事術
新型コロナウイルスの流行と同時に従来型の働き方が見直され、在宅ワーク、フルリモート、ワーケーションなど、私たちの働き方にあらゆる選択肢が提示されるようになりました。
しかし、ここ最近、大企業を含めた多くの会社で「出社回帰」という言葉が取り沙汰されるようになっています。
働き方にとどまらず、生き方にすら影響を及ぼす「出社回帰」の機運に、働くお父さん・お母さんはどう対応すればいいのでしょうか。
外資系メーカーに16年間勤務し、子持ちの管理職としても活躍。現在はVoicy「学びの引き出しはるラジオ」で、働く人や子育て中の人の悩みに寄り添い、具体的な解決策を提案しているポスパム代表の尾石晴さんに、時代の変化の捉え方や、私たちにできる「対応戦略」を伺いました。
コロナ禍を経て、私たちにはさまざまな働き方の選択肢が提示され、以前に比べて家事や育児、介護などと仕事の両立ができるようになりました。
しかし、最近の出社回帰の機運によって再び生活のバランスが崩れてしまう人は少なくないと思います。ここ数年得られていた「自分の時間」が急激に失われてしまう恐れが出てきたということです。
例えば、子育て中のご家庭であれば、これまでお子さんの保育園の送迎に使えていた時間が、ご自身の通勤時間になってしまうということですから。
また、昼休みに銀行や市役所に行く、仕事の合間に荷物を受け取るなどの日々の些細な、しかし欠かせない作業をする時間も自然と失われてしまう恐れもあるでしょう。
このような「日々を円滑に回すための時間」が削られると、仕事か家庭かの選択を迫られるケースが増え、その多くは女性に影響しやすいのではないかと思います。
仕事と家庭はなんとか両立できても、例えば「このプロジェクトへの参加は見送ろう」「今、管理職に昇進するのは厳しいかも……」という選択をせざるを得なくなる可能性もありますよね。
まさにその通りだと思います。例えば、近年不登校の児童生徒の数が増加していますが、リモートワークだとお子さんが不登校傾向にあっても家にいてあげられますよね。それがなくなるのは親子双方に影響が大きいのではないかと思います。
また、不登校ではなくても、親が家にいるというだけで「いつでも帰れる」という安心感をもって学校に行けていたお子さんもいるかもしれません。そういったお子さんへの心理的負担はあるかもしれないですね。
――先ほど少し触れられましたが、女性の家庭内での負担がコロナ禍以前の割合に戻ってしまうような予感もします。
リモートワークが浸透したおかげで、男性の家庭内進出、つまり夫婦間での家事の分担が進んだというご家庭も多いのではないでしょうか。
出社回帰は性別関係なく影響を及ぼすものですから、この5年間は夫がこなしてくれていた家事を、結局妻側が巻き取らないといけないという事態も起こるかもしれませんよね。
このタイミングで、夫婦の時間の使い方を改めて話し合う必要も出てくるかもしれません。
出社日が増えたことにより、例えば平日は朝1時間、夜3時間しか家事育児ができないのであれば、「わが家はその中で何を優先するのか」を夫婦で話し合い、共通認識を持っておくといいのかなと思います。
キャリア形成という観点からすると、私は出社回帰というのは必ずしも悪い部分ばかりではないと思います。やはりリアルでコミュニケーションが取れるというのはその後の働き方や自分自身の成長に大きな影響を与えますから。
例えば、自分が今後どんなふうに仕事をしていきたいかという話は、チャットよりも対話の方が上司や先輩に伝わりやすいですし、雑談の中で新たなビジネスが見えてくることもあると思います。テキストコミュニケーションだけでは雑談自体がなかなか生まれないですよね。
せっかく出社するなら、自分のキャリアを築くために戦略的に会社にいる時間を活用しようと考えた方がいいのではないかなと思います。
――出社の時間を自分にとってメリットとなるように活用していくということですね。今後しばらくは進んでいくと思われる出社回帰の機運に対して、企業側と雇用される側、それぞれにどのような変革や判断が求められるでしょうか。
近年は働く環境や働き方を条件に入れて就職活動をする若手が多いですから、入社してから就労条件に大きな変化があることは、会社と従業員双方のマイナスになりかねません。
そこで、今後も持続可能な働き方を獲得するためにも、社会全体で改めて働き方の選択について考えなければならないと思います。
これは会社側に求めることではありますが、雇用形態を『ジョブ型（仕事のスキルや成果で評価する雇用）』と『メンバー型（企業内での長期的なキャリア形成を前提とした雇用）』の2タイプに、今後さらに明確に分けていく必要があるのではないかと感じています。
日本はもともとメンバー型の雇用が主流でしたが、近年は働き方の多様性を求める中で少しずつジョブ型に移行しつつある企業も増えています。しかし、そのような転換をした企業までもが、ここに来て再び出社を強要するのはかなりメンバー型の考え方で矛盾を感じます。
事実、私は今大学院に通っているのですが、会社選びの条件に「リモートワークができるかどうか」を入れている学生はとても多いです。しかしその一方で、在宅での仕事は嫌だという学生もいるんですよね。
入社時点で、双方で働き方や今後のキャリア形成についてすれ違いがないようにするのが重要です。従業員一人ひとりがどのように自分のキャリアを描いているか、またどんな希望があるかということをしっかり共通理解して、希望に応じて選択できるようにするのが理想だと思います。
そこを踏まえて、メンバー型の雇用だとしても「20代、40代半ば以降は全力で働ける。しかし30代はペースダウンしたい」などの希望が通るようにするなどの措置も考えられますよね。そうでなければ、出産以降の女性はマミートラック（キャリアの主流から外れること）を走らざるを得なくなるという従来の形は何も変わりません。
こうした制度の改革を求めていくためにも、雇用されている側は、先ほども言ったように出社日を戦略的に活用するという考え方に転換することが大事だと思います。「出社させられている」のではなく、「せっかく出社するならその時間をどううまく使うか」と考えていくということです。
出社時間を活用して社内の中で上司や同僚とよい関係を作っておくことが、将来自分に予期せぬイベント（介護、遠方への転勤など）が起きたときに、会社に残ってほしいと思われる人材になれるかどうかの分岐点となると思います。尾石晴さん プロフィール
株式会社ポスパム代表。大学卒業後、外資系メーカーに16年勤務。転勤5回、管理職の経験あり。2020年に退職し、独立。2年間のサバティカルタイムを経て、現在は大学院博士課程（感性学）に在籍中。2013年、2016年生まれの男児2人の母。著書に『40歳の壁を越える人生戦略』（ディスカヴァー）ほか多数。最新刊は『「やりたいこと」が全部できる! 自分の時間: 思いきってやめる、新しく始める』（三笠書房）。
この記事の執筆者：大塚 ようこ
子ども向け雑誌や教育専門誌の編集、ベビー用品メーカーでの広報を経てフリーランス編集・ライターに。子育てや教育のトレンド、夫婦問題、ジェンダーなどを中心に幅広いテーマで取材・執筆を行っている。(文:大塚 ようこ)
