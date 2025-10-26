「松潤かとおもた」体調不良から復帰の人気芸人、最新ショットに称賛の声！ 「相変わらずイケメンでした」
お笑いコンビ・ティモンディの前田裕太さんは10月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。最新ショットを公開しました。
【写真】ティモンディ・前田裕太、復帰の最新ショット！
ファンからは「ビジュ良」「松潤かとおもた」「千葉雄大さんかと目を擦った！！」「嬉しくって画面に手を振りながらまえだーと叫んでしまった」「相変わらずイケメンでした」「待ってたよ〜」「お顔見れて安心しました」と前田さんの復帰を喜ぶ声が寄せられています。
ファンからは「やったぁ！おかえりなさい前田さん！」「1発目がイカラジオはあまりにも最高ですね！！！」「戻ってきてくれてありがとう」「無理せずお仕事してくださいね」「笑顔が見れて嬉しいです〜」「待ってました！ 待ってましたぁー！」と温かいコメントが寄せられました。(文:福島 ゆき)
「千葉雄大さんかと」「ビジュ良」前田さんは「『天才てれびくん』NHK Eテレ17:30〜まもなく生放送です」と自身が出演するテレビ番組を告知し、「久しぶりの復帰になるんでしょうか。お時間あれば是非！」とつづって1枚の写真を載せています。7月から体調不良で休養していた前田さん。23日にNHK Eテレの子ども向けバラエティ番組『天才てれびくん』の生放送で復帰を果たし、番組の衣装姿で振り向いているショットを披露しました。
「待ってました！ 待ってましたぁー！」自身のXでは6月30日の投稿を最後に休養期間に入り、10月18日に復帰後初の投稿をしている前田さん。「復帰オンエア1発目はイカラジオです」とつづり、パーソナリティを務めるラジオ番組「ティモンディ前田の、イカラジオ」（FM愛媛）の告知をしています。
