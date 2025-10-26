◇フィギュアスケート・第74回全兵庫フィギュアスケート選手権最終日（2025年10月26日 兵庫・尼崎スポーツの森）

女子フリーが行われ、坂本花織（シスメックス）が152・62点をマークして合計225・29点で優勝した。

GPシリーズ第1戦フランス大会から連戦で臨み、地元兵庫で「愛の讃歌」を披露。冒頭のダブルアクセルから着氷していき、最後の3回転ループ以外は大きなミスなく滑りきった。

調整としての意味合いに加え、地元ということもあって親族や友人など多くの関係者の前で滑る全兵庫選手権。「いろんな人に見てもらいたい気持ちがある」と話す一方で「どこを見ても知っている顔しかいない。ある意味、世界選手権と同じレベルで緊張する」と笑う。この日は2人の甥っ子、2人の姪っ子らも応援に駆けつけた。

今季限りでの現役引退を表明している坂本。GPシリーズ第1戦フランス大会で2位となり、次戦は第4戦NHK杯に臨む。「NHK杯の結果でファイナルも決まる。フランス大会での悔しさを晴らせるように。今回と前の大会で出た課題を練習して、NHK杯でパーフェクトに近い演技ができれば」と抱負を口にした。