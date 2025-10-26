

TRIPLANE

2004年にシングル「スピードスター」でデビューしたTRIPLANEが26日、Zepp Sapporoで行われたデビュー21周年を記念するライブ「TRIPLANE 21st Anniversary Special Live “ism”」のファイナル公演を開催。自身初となるアジア ツアーと全国ツアー開催の発表を行った。

初のアジアツアー「TRIPLANE 航海の約束 ~Dear friends 再会の夜~」は12月26日の中国・広州を皮切りに、2公演を予定しており、詳細な情報は後日、TRIPLANEの公式サイトやSNSより告知を予定している。

また、全国ツアーは来年4月11日の岡山からスタートして、ツアーファイナルの東京公演まで3カ月間にわたり、全国15 箇所で15公演を行う予定となっている。アジアツアー:TRIPLANE ASIA TOUR 2025 『TRIPLANE 航海の約束 ~Dear friends 再会の夜~』2025年12月26日(金) 中国/広州 廣州音樂唐人館※残り、1都市1公演の詳細は後日発表予定

TRIPLANEはアニメ「ONE PIECE」のエンディングテーマや「MAJOR」の主題歌が、中国のSNSでも非常に高い再生回数で視聴されています。ただし、私たちは、知名度の高いタイアップ曲だけでなく、これまで彼らがリリースしてきた楽曲の素晴らしさに無限の可能性を感じ、世界中のもっと多くの人に届けたいと思い、今回の中国公演のオファーを させていただきました。TRIPLANEが奏でる音楽を生で体感できるライブを中国で開催できることを嬉しく思っています。ONE PIECEエンディングテーマ「Dear friends」をはじめこれまで世に出して来た名曲達のパワーを信じて、アジアでチャレンジして来ます。歓喜の時を、是非共に。全国ツアー:TRIPLANE LIVE TOUR 2026 『號-gou-』2026年4月11日(土) 岡山 CRAZYMAMA 2nd room2026年4月12日(日) 広島 Yise2026年4月25日(土) 香川/高松 TOONICE2026年4月26日(日) 和歌山 CLUB GATE2026年4月29日(水) 神奈川/川崎 溝ノ口劇場2026年5月09日(土) 北海道/帯広 studio REST2026年5月10日(日) 北海道 美幌町民会館 小ホール2026年5月16日(土) 宮城/仙台 enn 3rd2026年5月17日(日) 岩手/盛岡 the five morioka2026年5月23日(土) 福岡 INSA2026年5月24日(日) 熊本 B.9 V22026年5月30日(土) 大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN2026年5月31日(日) 愛知/名古屋 ell. SIZE2026年6月06日(土) 北海道/札幌 近松2026年6月20日(土) 東京 新代田FEVERTRIPLANEの音楽がより広く高く轟く、そんなフェーズの幕開けとなるツアーにしたい。北海道札幌出身のバンド。小学校の同級生である江畑兵衛(Vo&Gt)、武田和也(Ba)、広田周(Dr)によって、 大好きな音楽で仲間と共に大空を羽ばたきたいとの想いから「三翼機~TRIPLANE~」(三枚の翼がある飛行機) を結成。現在はKJ(Gt)を迎え入れ4人で活動しています。 ほぼ全ての楽曲を作曲、作詞している江畑によるストレートな歌詞とキャッチ―なメロディーが特徴的。楽曲のク オリティの高さからアニメ「ONE PIECE」のエンディングテーマ「Dear friends」や北海道日本ハムファイターズ 「10th Season プロジェクト」テーマソング「ファイターズと共に」、映画「仮面ライダージオウNEXT TIME ゲイ ツ、マジェスティ」の主題歌「Brand New Day」をはじめ数々の楽曲がタイアップとして起用されている。 また「美幌観光物産大使」にも任命されており、地元北海道の魅力を伝える活動も精力的に行う。 メンバー個々それぞれも個性豊かで、江畑は令和5年4月に開校予定の「安平町早来学園校歌」の作詞を担当。 三翼機の上昇はまだまだ続く。