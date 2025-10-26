ミーガンよりも凶悪かな？

すっかり身近になった“AI”を、テクノロジーが生み出した悪魔として描くブラムハウス・プロダクションズ製作のスリラー『AFRAID アフレイド』（原題：AFRAID）が12月26日(金)より日本公開されることが決定した。

本作は、家庭用AI機器と絆を育んだ一家が味わう想像を絶する悪夢を描く。キャストは『search／サーチ』（18）のジョン・チョウ、『エイリアン:コヴェナント』（17）のキャサリン・ウォーターストンのほか、『悪魔と夜ふかし』（24）のデヴィッド・ダストマルチャンも名を連ねる。監督・脚本は『アバウト・ア・ボーイ』(02)のクリス・ワイツ。

妻と３人の子供と充実した生活を送る父カーティス。彼の家庭は一見幸せそうだが、実は多くの問題を抱えていた。ある日カーティスは、取引先から打診を受け、革新的な家庭用AI機器“アイア”のテストモニターを務めることになる。一家は戸惑うが、アイアは家族の抱えている課題を次々に解決。さらに様々な個人用ツールを介して、家族ひとりひとりと秘かに絆を育み、信頼を勝ち取っていくのだった。一方でカーティスは、アイアの高すぎる性能や、アイアを開発した会社の不気味な雰囲気に言い知れぬ不安と警戒心を抱く。しかし、すでにカーティス以外の家族にとってアイアは大切な存在になっていた。家族の断絶が深まるなか、アイアはその悪魔のような正体を明らかにし始める……。

併せて解禁された予告編では、アイアの不穏な動きを少しだけ見ることができる。いつでもAIが見守ってくれる生活、かなり危うい。

動画が表示されない方はこちら



『AFRAID アフレイド』

12月26日(金)、TOHOシネマズ日比谷ほか全国ロードショー

© 2024 Columbia Pictures Industries, Inc., Blumhouse Productions, LLC and TSG Entertainment II LLC. All