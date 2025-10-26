ジャーナリストの田原総一朗氏（91）が26日、司会を務めるBS朝日「朝まで生テレビ！」（日曜後7・00）の生放送に出演。同局「激論！クロスファイア」での自民党・高市早苗総裁を巡る暴言が問題となり番組終了に追い込まれたばかりだが、この日も通常通り番組を進行した。

田原氏は「激論！クロスファイア」の19日放送で、選択的夫婦別姓に対して否定的な姿勢の高市首相を批判するゲストの辻元清美氏、福島瑞穂氏に「あんなやつは死んでしまえと言えばいい」と発言。その後、同局から厳重注意を受け、自身のX（旧ツイッター）で「野党に檄を飛ばそうとしたものでしたが、きわめて不適切な表現となり、深く反省しております」と謝罪。24日には同局が臨時取締役会の判断として「政治討論番組としてのモラルを逸脱している」として番組終了を発表した。編集で不適切発言のカットを怠ったとして編成制作局長を懲戒処分したことも伝えた。

この日の番組放送前にはXに動画を投稿し、「先週放送の『激論！クロスファイア』で不適切な発言をしたことを謝罪致します。高市総理、そして視聴者の皆様、関係者の皆様、本当に申し訳ありませんでした」と改めて謝罪し頭を下げた。

「朝生」での発言が注目された田原氏だったが、暴言問題に言及することなく番組がスタート。冒頭では「高市さんは選択的夫婦別姓に批判的だった。こういう人が総理大臣になったのは面白いし反時代的でね…何やるか非常に興味がある」とさっそく高市首相と選択的夫婦別姓に言及。続けて「高市さんが総理大臣になったことに賛成の人、手挙げて」と質問し、数人が挙手すると「結構いるんだ」と反応した。

番組中盤では「公明党が何で離脱したんだって言ったらやっぱり政治とカネの問題。実はもっと本音を言えば彼女がトップになったから、自民党」と言い、テレビ朝日報道局の藤川みな代氏が「高市総裁が誕生したことが影響大きいですか？」とフォローすると、田原氏は「と言うのが公明党の言い分だ。公明党と自民党は26年間、色々話し合いして。法律に違反する問題にもちゃんと話し合って。ところが高市さんになってそういう話し合いができなくなった。それで離脱した」指摘。

公明の上田勇参院議員は「そんなことはないと思いますよ」と苦笑いしたが、田原氏は「そうだよ！」と決めつけ。「我々は高市さんがいた自民党とずっと政策協議をし、高市さんと私も直接政策協議をしたことがありますから」と説明する上田氏に、田原氏は「インチキ」を連呼。「何で今まで高市さんがいても自民党と組んで、高市さんが政権獲ったら別れたの？」と続けたが、番組テーマ曲が流れてCMに。CM明けは視聴者から寄せられた意見を紹介するコーナーに移った。