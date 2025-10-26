お笑いタレントの土田晃之（53）が26日放送のニッポン放送「土田晃之 日曜のへそ」（日曜正午）に出演、「信頼できる先輩」を明かした。

この日のゲストでお笑いタレントのバカリズムに「ご結婚もされてお子さんも」と、2019年に元「でんぱ組.inc」夢眠ねむさんと結婚し、もうすぐ2歳になる男の子がいることに触れると、バカリズムは「この体験を、土田さんがずいぶん昔に、それこそ若手の時にやっていたってのが。それも、そんなに出さなかったじゃないですか。僕らどんな現場行っても、同じくらいの子供がいる芸人さんとしゃべっちゃうから。普通にスンとしていたじゃないですか」と語った。

土田は「だって、事務所にも報告していないんだもん。結婚したことも、子供生まれたことも事務所に言っていない」と明かし「先輩でもちゃんと信頼できる先輩だけ」と語った。

さらに「くりぃむしちゅーなら上田晋也だけ。有田哲平のことは信用してないから。ネプチューンは原田泰造と名倉潤だけ。堀内健のことは信用してないから。X-GUNは西尾さんだけ。デンジャラスはお二人。直の先輩だからノッチさんと安田さん」と信頼している芸人の名を挙げて行った。

土田はテレビ東京の「スターボウリング」に出演した時に、観覧として見に来ていた一般女性と98年に結婚。3男1女の4人の子をもうけた。