千葉ジェッツが開幕連勝を伸ばす…リトルがキャリアハイ25得点、富樫勇樹と渡邊雄太も躍動

10月26日にLaLa arena TOKYO-BAYで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第5節が行われ、千葉ジェッツがサンロッカーズ渋谷と対戦した。

初戦でB1開幕最多連勝記録を更新した千葉Jは、試合開始からジョン・ムーニー、渡邊雄太、原修太、富樫勇樹の連続得点で11－0のランを披露。さらに、ベンチから出場したナシール・リトルが3本の3ポイントを含む13得点と爆発し、第1クォーターで23点のリードを奪った。

第2クォーターは点の取り合いが繰り広げられると、残り4分41秒に富樫が史上初となるB1個人通算1200本目の3ポイントを成功。55－31と点差を広げて試合を折り返した。

第3クォーターに入ってもオフェンス力を見せつけ、富樫、渡邊、ディー・ジェイ・ホグを中心に25得点をマーク。最後の10分間は今シーズン限りで現役引退の西村文男も得点を重ね、最終スコア95－72で快勝した。

開幕9連勝を達成した千葉Jは、元NBA選手のリトルがキャリアハイ25得点13リバウンドの大活躍。富樫が5本の3ポイントを含む19得点6アシスト、渡邊が13得点、ホグが10得点6リバウンドをマークした。

なお、千葉Jはリーグ戦中断まで秋田ノーザンハピネッツ、アルバルク東京、シーホース三河、島根スサノオマジック、越谷アルファーズ、宇都宮ブレックスとの対戦が組まれている。どのチームが千葉Jの勢いを止めるのか、それとも連勝を伸ばすのか、注目が集まる。

■試合結果



千葉ジェッツ 95－72 サンロッカーズ渋谷



千葉｜34｜21｜25｜15｜＝95



渋谷｜11｜20｜23｜18｜＝72

【動画】千葉ジェッツvsサンロッカーズ渋谷 ハイライト