俳優の綾野剛さん（43）が25日、映画『愚か者の身分』の公開記念舞台挨拶に、共演する北村匠海さん（27）、林裕太さん（24）たちと登場。共演者も驚く、綾野さんの特技が明かされました。

映画『愚か者の身分』（公開中）は、新宿・歌舞伎町を舞台に、現代日本に生きる若者たちと隣り合わせにある“闇”をテーマに描いた逃亡サスペンス。北村さんは、とある犯罪組織の手先として戸籍売買を行うタクヤを、林さんは弟分のマモルを、綾野剛さんはタクヤをこの道に誘った兄貴分的存在・梶谷を演じています。

映画は、9月26日に韓国で行われた『第30回釜山国際映画祭』でコンペティション部門に選出されたほか、3人そろって『The Best Actor Award （最優秀俳優賞）』を受賞しました。

本作の舞台である歌舞伎町は、綾野さんにとって思い出深い場所だそうで、撮影初日を振り返り、「遡ると『新宿スワン』（2015年公開された主演映画）あたりの時と何か空気が違ったり、歌舞伎町に関わる作品って、どちらかというと10代、20代の方が感じる距離感とすごく近い“大人の世界”、“大人の街”という印象なんですけど、そういう部分も大きな変化があるのかなと感じられた初日でした」と感慨深そうに話しました。

また、イベントでは、キャスト陣が作品の中の“イチオシのシーン”を発表するトークを展開。林さんは、「剛さんの汗です」と、綾野さん演じる梶谷が汗をかくシーンを挙げて「実は剛さんは、お芝居で自力で汗をかけるんです。しかも（シーンによって）汗の質も変えられるという。ある状態のタクヤを見て梶谷が汗をかくシーンでは、ヌメッとした“緊張感のある汗”で、車で逃げるシーンでは、人間を取り戻した“爽やかな汗”をかいていると聞いて、そこまで操れる役者がこの世にいるんだと･･･」と驚いたことを明かしました。