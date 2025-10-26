大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第3節の試合が10月24日（金）から26日（日）にかけて行われた。

世界最高峰のリーグを目標に、昨シーズンより装い新たに始まったSVリーグは2025-26シーズンで2年目を迎える。リーグのさらなるパワーアップに向け、各チームがどんな熱い戦いを見せるのかに注目が集まる。

昨季のSVリーグ女子チャンピオンシップファイナリストであるNECレッドロケッツ川崎と大阪マーヴェラスが、第3節で早くも激突。試合は両ゲーム共にフルセットの熱戦に。結果、ホームの大声援を受けたNEC川崎が2連勝を飾った。新加入の外国籍選手や、女子日本代表でも活躍を見せたアウトサイドヒッター（OH）佐藤淑乃らサイド陣が攻撃の軸を担い、チームの勝利に貢献した。

©SV.LEAGUE

注目カードのデンソーエアリービーズvsSAGA久光スプリングスの試合は、アウェーのSAGA久光が連日ストレート勝利を収めた。SAGA久光はどちらの試合でも、デンソーを上回るブロックポイントで流れを引き寄せた。対するデンソーは、ブラジル出身のOHロザマリア・モンチベレルがGAME2で20得点の奮闘ぶりを見せるも、勝利に繋げることは出来なかった。

©SV.LEAGUE

群馬グリーンウイングスはPFUブルーキャッツ石川かほくをホームに迎えた。GAME1はセットカウント3-1で、GAME2はフルセットで群馬が白星をあげた。群馬は今季初のホームゲームでファンに2連勝を届けた。活躍が光ったのはポーランド出身のオリビア・ロジャンスキと、ベトナム出身のタントウイー・ジャンティの両OH。2選手共に連日20点を超える得点をマークした。

©SV.LEAGUE

ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズはクインシーズ刈谷とホームで激突。GAME1は、2セットダウンと追い込まれた状況からフルセットに持ち込んだKUROBEが、デュースにもつれ込んだ第5セットを制し、勝利。続くGAME2はセッターの安田美南やOH金田莉実の活躍も光り、KUROBEがセットカウント3-1で白星を飾った。

©SV.LEAGUE

その他、東レアローズ滋賀は岡山シーガルズとのアウェー戦に2連勝。ヴィクトリーナ姫路はアランマーレ山形を相手にホームで連日ストレート勝利を飾った。

次戦の第4節は11月1日（土）と2日（日）にPFU vs デンソー、刈谷 vs A山形、岡山 vs 大阪MV、Astemoリヴァーレ茨城 vs NEC川崎、KUROBE vs 群馬、姫路 vs SAGA久光、東レ滋賀 vs 埼玉上尾メディックスの全7カードが実施される。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第3節 GAME1結果



NECレッドロケッツ川崎 3-2 大阪マーヴェラス

（25-23、25-23、21-25、17-25、15-13）



デンソーエアリービーズ 0-3 SAGA久光スプリングス

（20-25、22-25、18-25）



群馬グリーンウイングス 3-1 PFUブルーキャッツ石川かほく

（25-21、25-22、17-25、25-20）



ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ 3-2 クインシーズ刈谷

（23-25、16-25、25-22、25-23、19-17）



ヴィクトリーナ姫路 3-0 アランマーレ山形

（25-14、25-22、25-15）



岡山シーガルズ 1-3 東レアローズ滋賀

（25-22、22-25、17-25、23-25）

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第3節 GAME2結果



NECレッドロケッツ川崎 3-2 大阪マーヴェラス

（22-25、17-25、25-18、26-24、19-17）



デンソーエアリービーズ 0-3 SAGA久光スプリングス

（18-25、21-25、26-28）



群馬グリーンウイングス 3-2 PFUブルーキャッツ石川かほく

（21-25、25-22、16-25、25-22、15-12）



ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ 3-1 クインシーズ刈谷

（27-25、20-25、25-18、25-19）



ヴィクトリーナ姫路 3-0 アランマーレ山形

（25-12、25-17、25-18）



岡山シーガルズ 2-3 東レアローズ滋賀

（25-19、24-26、25-22、29-31、11-15）