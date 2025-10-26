Travis Japan、3rdアルバムは『’s travelers』。ジャケット公開
Travis Japanが、12月3日にリリースする3rdアルバムのタイトルを『’s travelers』（読み：ストラベラーズ）と発表した。
今作タイトルは〇〇’s＋旅人の“travelers”の造語で、今回のアルバム総合プロデューサーを務めるメンバーの松倉海斗が命名。「’s travelers」のアポストロフィー Sの前にはいろいろな時代や言葉が入り、苺のタイムマシーンに乗ったTravis Japanが、1950年代から現代まで幅広い時代とディスコやSwing Jazz、Hip-Hop、バラード、EDMなどの多彩なジャンルを楽曲で表現することで、音楽で色々な時代と世界を旅する、いわば“聴くタイムマシーン”のようなアルバムとなっている。
公開されたジャケット写真は、80年代風のデザインのものや、タイムトラベル中のようなシチュエーションで、苺のタイムマシーンが全て写り込んでいるのもポイントだ。
今作はFC限定盤、初回T盤、初回J盤、通常盤の4形態。2025年3月にリリースした初ダブルAサイドCDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」、4月にリリースした映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の主題歌「Would You Like One?」を、6月に復帰した川島如恵留も含む7人揃ったバージョンをCompleted ver.として再収録。さらにリード楽曲「Disco Baby」これらを含む全15曲を全形態に収録する。
通常盤は、ボーナストラック3曲を収録した全18曲を収録。ボーナストラックには「Okie Dokie! -Acoustic ver.- 」そして「Disco Baby -ケンモチヒデフミ Remix-」、さらにシークレットトラックが収録される。こちらは初回プレス限定で、スペシャル三方背ケースとなる。
初回T盤では、リードトラックとなっている「Disco Baby」のVideo Clipに加え、全4コンテンツ(約77分)を収録した特典映像DISCを付属。初回J盤では、アルバム収録曲（新曲）のVideo Clipに加え全4コンテンツ(約73分)を収録した特典映像DISCを付属。T盤J盤それぞれ衣装違いとなるブックレット・ステッカーシート・トレカも封入。
FC限定盤では特典映像DISC（約28分収録）と、ユニット曲3曲を収録した音源DISC、オリジナルデザインのグッズが封入される。
また、CDショップ別購入者特典の絵柄も本日公開となった。10月27日(月)AM0時からはリード曲「Disco Baby」の配信がスタートする。
■「Disco Baby」先行配信
2025年10月27日（月）AM0時より配信スタート
https://TravisJapan.lnk.to/DiscoBaby
◾️3rdアルバム『’s travelers』（読み：ストラベラーズ）
2025年12月3日（水）発売
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/3rd_album
予約：https://TravisJapan.lnk.to/3rdAlbum
◆初回T盤（1CD+1Blu-ray/1CD+1DVD）
仕様：三方背ケース＋トールデジパック＋ブックレットA＋ステッカーシートA＋トレカ7種セットA
1CD+1Blu-ray：UPCC-9016/￥4,480（税込）
1CD+1DVD：UPCC-9017/￥3,980（税込）
【Disc1(CD)】（※初回T盤/J盤/FC盤共通）
01. ’s travelers -Opening Theme-
02. Disco Baby
03. Welcome To Our Show Tonight
04. Say I do -Completed ver.-
05. Diamonds
06. My Bestie
07. Tokyo Crazy Night -Completed ver.-
08. Precious
09. GRAVITATE
10. Go Dummy
11. Maybe
12. Teenage Dream
13. Would You Like One? -Completed ver.-
14. 踊らなきゃ損
15. Forever Blue
【Disc2(Blu-ray/DVD)】（77分）
Disco Baby -Video Clip-
他、全4コンテンツ収録
◆初回J盤（1CD+1Blu-ray/1CD+1DVD）
仕様：三方背ケース＋トールデジパック＋ブックレットB＋ステッカーシートB＋トレカ7種セットB
1CD+1Blu-ray：UPCC-9018/￥4,480（税込）
【Disc1(CD)】
共通15曲
【Disc2(Blu-ray/DVD)】（約73分）
新曲のVideo Clipを含む全4コンテンツを収録
◆通常盤 初回プレス（CD only）
仕様：三方背ケース（*初回プレスのみ）＋ジュエルケース
UPCC-9020/税￥3,300（税込）
【Disc1】
01. ’s travelers -Opening Theme-
02. Disco Baby
03. Welcome To Our Show Tonight
04. Say I do -Completed ver.-
05. Diamonds
06. My Bestie
07. Tokyo Crazy Night -Completed ver.-
08. Precious
09. GRAVITATE
10. Go Dummy
11. Maybe
12. Teenage Dream
13. Would You Like One? -Completed ver.-
14. 踊らなきゃ損
15. Forever Blue
Bonus Track
16. Okie Dokie! -Acoustic ver.-
17. Disco Baby -ケンモチヒデフミ Remix-
18. [SECRET TRACK]
◆FC限定盤（2CD+1Blu-ray＋グッズ/2CD+1DVD＋グッズ）
仕様：ワンピースボックス＋トールデジパック＋ブックレットC＋グッズ
2CD+1Blu-ray＋グッズ：PROJ-1939/￥5,480（税込）
2CD+1DVD＋グッズ：PROJ-1940/税込￥4,980
【Disc1(CD)】15曲
共通15曲
【Disc2(CD)】
3曲収録
【Disc3(Blu-ray/DVD)】（28分）
映像全4コンテンツを収録
【グッズ】後日発表
※FC限定盤オーダー受付期間：
2025年9月16日(火)18:00〜2025年11月19日(水)23:59
※ご注文受付期間内でも予定数に達し次第、販売終了となります。
◆CDショップ別購入者特典
UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルピンバッジ
Amazon.co.jp：フォンタブ
HMV：スマホサイズステッカー
TOWER RECORDS：フォトカード（63×88mm）
TSUTAYA：A3クリアポスター
セブンネットショッピング：缶バッジ
楽天ブックス：スマホキーリング
ファミクラストアオンライン：クリアしおり
その他一般店：ポストカード
※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。
※一部お取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。
※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。
※ファミクラストアオンラインはFC限定盤のみのお取り扱いとなりますので、あらかじめご了承ください。