Travis Japanが、12月3日にリリースする3rdアルバムのタイトルを『’s travelers』（読み：ストラベラーズ）と発表した。

今作タイトルは〇〇’s＋旅人の“travelers”の造語で、今回のアルバム総合プロデューサーを務めるメンバーの松倉海斗が命名。「’s travelers」のアポストロフィー Sの前にはいろいろな時代や言葉が入り、苺のタイムマシーンに乗ったTravis Japanが、1950年代から現代まで幅広い時代とディスコやSwing Jazz、Hip-Hop、バラード、EDMなどの多彩なジャンルを楽曲で表現することで、音楽で色々な時代と世界を旅する、いわば“聴くタイムマシーン”のようなアルバムとなっている。

▲『’s travelers』通常盤

▲『’s travelers』FC限定盤

▲『’s travelers』初回T盤

▲『’s travelers』初回J盤

公開されたジャケット写真は、80年代風のデザインのものや、タイムトラベル中のようなシチュエーションで、苺のタイムマシーンが全て写り込んでいるのもポイントだ。

今作はFC限定盤、初回T盤、初回J盤、通常盤の4形態。2025年3月にリリースした初ダブルAサイドCDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」、4月にリリースした映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の主題歌「Would You Like One?」を、6月に復帰した川島如恵留も含む7人揃ったバージョンをCompleted ver.として再収録。さらにリード楽曲「Disco Baby」これらを含む全15曲を全形態に収録する。

通常盤は、ボーナストラック3曲を収録した全18曲を収録。ボーナストラックには「Okie Dokie! -Acoustic ver.- 」そして「Disco Baby -ケンモチヒデフミ Remix-」、さらにシークレットトラックが収録される。こちらは初回プレス限定で、スペシャル三方背ケースとなる。

初回T盤では、リードトラックとなっている「Disco Baby」のVideo Clipに加え、全4コンテンツ(約77分)を収録した特典映像DISCを付属。初回J盤では、アルバム収録曲（新曲）のVideo Clipに加え全4コンテンツ(約73分)を収録した特典映像DISCを付属。T盤J盤それぞれ衣装違いとなるブックレット・ステッカーシート・トレカも封入。

FC限定盤では特典映像DISC（約28分収録）と、ユニット曲3曲を収録した音源DISC、オリジナルデザインのグッズが封入される。

また、CDショップ別購入者特典の絵柄も本日公開となった。10月27日(月)AM0時からはリード曲「Disco Baby」の配信がスタートする。