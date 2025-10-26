ワールドシリーズ第2戦

米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発登板。9回4安打無四球8奪三振、1失点の快投でチームを5-1の勝利に導いた。これで1勝1敗のタイに。米国ではヤンキース番記者が嘆いている。

山本は初回いきなり無死一、三塁のピンチを迎えるも後続を3人で抑えて無失点。3回に1点を失うも、4回以降は1人のランナーも許さず、105球で9回を投げ切った。4安打無四球8奪三振で1失点の快投。9回1失点で白星を掴んだ14日（同15日）の敵地ブルワーズ戦に続く、2試合連続の完投勝利となった。

米スポーツメディア「スポーツ・イラストレイテッド」のヤンキース番ジョー・ランダッツォ記者は自身のXで「ヨシノブ・ヤマモトは価格（3億2500万ドル）に見合った価値があった。ヤンキースが彼を獲得できなかったのは残念だ。我々はこれ（オリックス時代の山本を視察に来たヤンキースのブライアン・キャッシュマンGMが山本に拍手を送っている写真）をずっと思い出すだろう」と投稿。山本がメジャー挑戦を表明した際、

ヤンキースは争奪戦に参加。ただ獲得に至らなかった経緯があり、そのことを思い出すかのように嘆いた。

第3戦はドジャースタジアムに場所を移し、27日（日本時間28日）に行われる。



（THE ANSWER編集部）