ねぐせ。が、2026年6月28日(日)に横浜アリーナでのワンマンライブを開催することを発表した。また、5ヵ月ぶりの新曲「愛の味」を11月12日(水)に配信リリースすることも決定している。

2024年には日本武道館をSOLD OUTさせ、各地大型ロックフェスでは早くもメインステージへ昇格。楽曲ストリーミングヒットも重ねながら現在結成5周年イヤーを迎えているねぐせ。

今回自身最大キャパのワンマンとなる横浜アリーナでのライブには、”愛の問いに愛で答える”という意味を込め「愛問愛答」（アイモンアイトウ）といった公演タイトルが付けられた。これまで様々な愛を歌ってきたねぐせ。の集大成かつメモリアルなライブになることは間違いない。チケットは本日より「スーパー愛し隊！先行」と「オフィシャル一次先行」が同時にスタートしている。

▲「愛の味」

あわせてリリースが決まった新曲「愛の味」は、「日常革命」以来約3年ぶりとなる恋愛バラード曲。肌寒くなった季節に届ける、人肌の温度感をまとったミディアムスローナンバーとなっている。猫のイラストが描かれたジャケットアートワークも公開され、Apple MusicとSpotifyの事前予約者にはVo.Gt.りょたち手書き歌詞画像が手に入るPre-add / Pre-saveキャンペーンもスタートしている。

ねぐせ。が水曜ナビゲータ―を務めるJ-WAVE(81.3FM)『THE KINGS PLACE』(25:00-26:00)の11月5日(水)放送回では、新曲「愛の味」のフルサイズ音源が初オンエアされる。

■＜ねぐせ。ONEMAN LIVE 「愛問愛答」＞

2026年6月28日(日) 横浜アリーナ

OPEN 17:00/ START 18:00 特設サイト：https://neguse.jp/aimonaitou/ スーパー愛し隊！先行＆オフィシャル先行同時に受付開始！ ■スーパー愛し隊！先行【入場特典付き！】

入場特典：ラバーバンド

応募資格：「スーパー愛し隊！」-武道館ver.-の会員証をお持ちの方

受付期間：10/26（⽇）21:00〜11/3（⽉・祝）23:59

受付URL : https://special.neguse.jp/news/detail/35

申し込み枚数：おひとりさま2枚まで

※同行者は非会員でも可

※チケットの分配はできませんので同行者とそろってご入場ください。

※特典は公演当日入場時にお一人にお一つお渡し予定（ご来場がない方にはお渡しできません）

※特典は同行者（会員・非会員問わず）にもお渡しいたします。

※ラバーバンドのイラストはイメージです。 現在非会員の方も受付期間内に

LIVE Blu-ray / DVD「ファンタジークライマックス」at 日本武道館 -2024.06.13 -を

ご購入いただくと封入されている会員証を使ってお申込み可能です！ ■オフィシャル先行【どなたでも応募可！】

応募資格：どなたでも今すぐ応募可！

受付期間：10/26（日）21:00 ~ 11/10（⽉）23:59

受付URL：https://l-tike.com/neguse/

申し込み枚数：おひとりさま4枚まで

■Digital Single「愛の味」 2025年11月12日(水)配信スタート

Pre-add / Pre-saveはこちら：https://kmu.lnk.to/ainoaji

※11月11日(火)23:59までに事前予約をした方全員に「りょたち手書き歌詞画像」をプレゼント

■J-WAVE(81.3FM)『THE KINGS PLACE』

放送日時：毎週月曜〜木曜25:00〜26:00

水曜ナビゲーター：ねぐせ。

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/original/kingsplace/

11月5日(水)放送回にて、新曲「愛の味」フルサイズ音源を初オンエア

■＜ねぐせ。対バンツアー「BAND TO THE FUTURE II＞

▼2025年

11月22日(土) 福岡 Zepp Fukuoka

w/ レトロリロン

11月24日(月祝) 広島 BLUE LIVE

w/ トンボコープ

11月29日(土) 新潟 LOTS

w/ ブランデー戦記

12月06日(土) 大阪 Zepp Osaka Bayside

w/ KANA-BOON

12月12日(金) 愛知 Zepp Nagoya

w/ NEE

12月14日(日) 香川・高松festhalle

w/ SIX LOUNGE

▼2026年

01月11日(日) 宮城 GIGS

w/ ヤバイTシャツ屋さん

01月17日(土) 北海道 Zepp Sapporo

w/ BLUE ENCOUNT

01月23日(金) 東京 Zepp Haneda

w/ ASIAN KUNG-FU GENERATION

01月24日(土) 東京 Zepp Haneda

w/ moon drop

▼チケット

5,500円(1ドリンク別)

スタンディング, 2F座席, 2Fスタンディング

・ローチケ：https://l-tike.com/neguse/

・イープラス：https://eplus.jp/neguse/

・ぴあ：https://w.pia.jp/t/neguse-tour2526/

■＜スペースシャトルで初めての街までツアー 九州編＞

11月06日(木) 長崎DRUM Be-7

open18:30 / start19:00

11月08日(土) 鹿児島CAPARVOホール

open16:30 / start17:00

11月09日(日) 熊本B.9 V1

open16:15 / start17:00

▼チケット

5,500円(税込)

※全自由 ※1drink別途

■＜ねぐせ。presents「HOT de GOOD fest. 2026」＞

3月29日(日) 愛知・名古屋 COMTEC PORTBASE

open12:00 / start13:00

出演：ねぐせ。他

▼チケット

6,666円(1drink別)

スタンディング, 2F指定席

【オフィシャルHP抽選先行】

受付期間：9/1(⽉)12:00〜9/15(⽉)23:59

https://l-tike.com/neguse/

■イベント/フェス 出演情報

11月03日(月祝) ＜カネヨリマサル「初ホールワンマンへの道標ツアー」＞@金沢EIGHT HALL

12月20日(土) ＜FM FUKUI BEAT PHOENIX 2025＞

12月21日(日) ＜MERRY ROCK PARADE 2025＞

12月27日(土) ＜FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025＞

12月29日(月) ＜rockin’on presents COUNTDOWN JAPAN 25/26＞

