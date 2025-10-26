AA=が10月26日（日）に＜AA= TOUR #7＞ファイナルとなる東京公演を開催し、同公演内で、追加公演＜AA= TOUR #7 extra -VERY MERRY DISTORTION DAY-＞の開催を発表した。この追加公演が2025年内最後のライブとなる。

全国ツアー＜AA= TOUR #7＞は、AA=の活動の主軸である「#」シリーズの最新作としてリリースされたアルバム『#7』を引っ提げ行われた。『#7』には、Netflix配信アニメ『餓狼伝: The Way of the Lone Wolf』のオープニング主題歌「FIGHT & PRIDE」やエンディング主題歌「CRY BOY」を含む全14曲が収録されており、AA=上田剛士自身が90年代後半から00年代に築いた“歪みサウンド”の進化系として各所で高い評価を得ている。

その『#7』リリースから始まった2025年を締めくくるエクストラ公演＜VERY MERRY DISTORTION DAY＞は、12月13日（土）に横浜FADにて開催。チケットは10月27日午前10時よりオフィシャル先行がスタートする。