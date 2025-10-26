AA=、2025年内最後のライブとして＜AA= TOUR #7＞追加公演を発表
AA=が10月26日（日）に＜AA= TOUR #7＞ファイナルとなる東京公演を開催し、同公演内で、追加公演＜AA= TOUR #7 extra -VERY MERRY DISTORTION DAY-＞の開催を発表した。この追加公演が2025年内最後のライブとなる。
全国ツアー＜AA= TOUR #7＞は、AA=の活動の主軸である「#」シリーズの最新作としてリリースされたアルバム『#7』を引っ提げ行われた。『#7』には、Netflix配信アニメ『餓狼伝: The Way of the Lone Wolf』のオープニング主題歌「FIGHT & PRIDE」やエンディング主題歌「CRY BOY」を含む全14曲が収録されており、AA=上田剛士自身が90年代後半から00年代に築いた“歪みサウンド”の進化系として各所で高い評価を得ている。
その『#7』リリースから始まった2025年を締めくくるエクストラ公演＜VERY MERRY DISTORTION DAY＞は、12月13日（土）に横浜FADにて開催。チケットは10月27日午前10時よりオフィシャル先行がスタートする。
■＜AA= TOUR #7 extra -VERY MERRY DISTORTION DAY-＞
2025年12月13日(土)F.A.D YOKOHAMA
OPEN17:30 / START18:00
料金 \5,900-（税込/ドリンク代別）
「AA= TOUR #7 extra -VERY MERRY DISTORTION DAY-」オフィシャル先行受付
受付期間 10月27日(月)10:00〜11月3日(月)23:59
受付URL：https://eplus.jp/aaequal/
※チケットは抽選受付となります。お1人様4枚までとさせて頂きます。
詳細：https://aaequal.com/live/