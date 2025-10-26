第１７２回天皇賞秋は１１月２日、東京競馬場の芝２０００メートルで行われる。

今年の皐月賞馬ミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は日本ダービーで６着に終わったこともあり、距離適性を考慮して３冠最終戦ではなく、古馬との対決を選択。前走のセントライト記念は３歳同士の戦いだったとは言え、着差以上の強さで快勝。秋初戦で好発進を決め、勢いそのままに古馬撃破を狙う。

同じく３歳馬のマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は春の２冠〈３〉〈２〉着。まだＧ１タイトルこそ手にできていないが、世代トップクラスの能力の持ち主でチャンスは十分にある。

２３年のダービー馬タスティエーラ（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父サトノクラウン）は昨年の２着馬。その後、香港のＧ１で〈３〉《１》着と結果を出し、古馬の大将格として３歳勢の挑戦をはね返せるか。

宝塚記念でＧ１馬の仲間入りを果たしたメイショウタバル（牡４歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）。ヴィクトリアマイル３着後の新潟記念を勝ったシランケド（牝５歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父デクラレーションオブウォー）にも注目が集まる。