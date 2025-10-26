クマによる人身被害が相次いでいることを受け、秋田県の鈴木健太知事は２６日、防衛省に自衛隊派遣の検討を要望する考えを明らかにした。

今週にも同省を訪問する方向で調整しているという。自身のインスタグラムで、「もはや県と市町村のみで対応できる範囲を超えており、現場の疲弊も限界を迎えつつある」と指摘した。

鈴木知事は、クマを駆除するための自衛隊出動を明確に想定した法令は存在しないとした上で、「通常の災害派遣のように簡単にはいかない」とも記した。

同県内では人身被害が後を絶たず、住民の生活が脅かされる事態が続いている。

２６日も鹿角市の民家敷地内で、大根を水洗いしていた住人の農業女性（８５）が、体長約１・２メートルのクマに背後から襲われ、頭にけがを負った。人身被害は３日連続となった。

同県警によると、今年の人身被害は２６日現在で５４人となり、昨年１年間の１１人を大幅に上回っている。北秋田市の障害者施設では入居者の女性（７３）、東成瀬村では男性（３８）がそれぞれクマに襲われて死亡している。

県によると、今年１月から今月２６日までの目撃件数は８０４４件で、昨年１年間の約６倍となっている。９月は８５７件だったのが、１０月は４１５４件と急増。秋田市のＪＲ秋田駅から約６００メートルの千秋公園では２５〜２６日、体長１メートルほどのクマの目撃が相次ぎ、市が公園の利用を一時中止した。部活動帰りで近くを通った秋田市の高校１年杉山奏さん（１６）は「駅前の公園までクマが出るのは怖い」と話した。

一方、富山県南砺市では２６日午前１０時１５分頃、親戚宅の庭で柿の実を採っていた女性（７５）が、右腕と右側の頭部をかまれて病院に搬送された。命に別条はないという。