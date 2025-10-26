俳優山田裕貴（35）が26日、ニッポン放送「山田裕貴のオールナイトニッポン ドラゴンフェニックス甲子園」イベントを横浜アリーナで行った。

ゆかりの豪華ゲストを迎え、甲子園に見立てた会場で歌ありトークあり企画ありの一夜を繰り広げるスペシャルな番組イベント。「月曜オールナイトニッポン野球部」のキャプテンとしてユニホーム姿で登場し、プラカードを掲げてアリーナを入場行進した。約1万人のファンが来場した光景に「すごいっすね。感無量です」と話した。

赤楚衛二、勝地涼ら俳優仲間とのトークのほか、歌のコーナーも盛りだくさん。同じ愛知県出身のスキマスイッチのステージでは、「奏」「全力少年」をともに歌い、「マジで感動しました」と涙。韓国アイドルグループ、Kep1erとは、「WA DA DA」をコラボして沸かせた。

エンディングでは、所属事務所の先輩でもあるネプチューンがサプライズで登場した。原田泰造からダイナミックにともえ投げされ、「泣きそうだったのに一気に引きました」と笑顔。名倉潤から「優勝旗」の授与を受け、「仲間がいるということは、それだけで優勝なんだ」と感激していた。