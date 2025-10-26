後悔より“これから”に目を向けよう！老後の貯金が少ない人の生き方のヒント
人生100年時代といわれる今、「老後の生活資金が足りないかもしれない」と不安を感じる人は多いかもしれません。しかし「お金がないからもうダメだ」と諦める必要はありません。今できることを少しずつ整えていけば、これからの暮らしは確実に変えていけます。
今回は、そんな“これからの老後”を前向きに築くための3つのポイントを見ていきましょう。
老後資金が十分でない人の多くは、これまで“目の前のことを優先する生き方”をしてきたのではないでしょうか。
ただこれからは、少しだけ視点を長く持ってみましょう。例えば「5年後、10年後、どう暮らしていたいか」を思い描くことから始めましょう。先々を見据えた判断ができるようになると、行動の質が変わります。“老後資金がない”という現実を責めるよりも、「ここから積み重ねていけばいい」と気持ちを切り替えることから、暮らしを立て直していきましょう。
まずは、生活費を年金内で賄うことを目標に、家計のコンパクト化を意識しましょう。住まい、食費、通信費、保険料などを見直し、固定費を少しずつ軽くすることがカギです。
また、働けるうちは「週数日だけの仕事」や「短時間の在宅ワーク」など、無理のない形で長く働ける収入源を確保しておくと安心です。
お金の“出入りの見える化”を意識すると、漠然とした不安は次第に薄れていきます。支出を整えることは、老後の暮らしを守るだけでなく、「自分を取り戻す作業」でもあるのです。
例えば、地域の公民館で行われる講座や、ボランティア活動、図書館のイベント、オンラインでの趣味サークル。さらに、ウオーキング仲間をつくる、俳句や写真を学ぶ、市民農園で季節の野菜を育てる……。
どれも、日々にハリを与え、人との自然な関わりを生むきっかけになります。
これらの活動は、どれもあまりお金がかかりません。十分な楽しみが得られ、気持ちが前向きになります。好奇心を持って「やってみよう」と動くことが、老後の暮らしをいきいきと彩ってくれます。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
今回は、そんな“これからの老後”を前向きに築くための3つのポイントを見ていきましょう。
過去を悔やむより「これからを考える」「もっと早く貯めておけばよかった」と感じるのは自然なことです。しかし、後悔しても状況は変わりません。大切なのは、今から「何を整えられるか」を考えることです。
ただこれからは、少しだけ視点を長く持ってみましょう。例えば「5年後、10年後、どう暮らしていたいか」を思い描くことから始めましょう。先々を見据えた判断ができるようになると、行動の質が変わります。“老後資金がない”という現実を責めるよりも、「ここから積み重ねていけばいい」と気持ちを切り替えることから、暮らしを立て直していきましょう。
現役時代の金銭感覚を捨て「年金に見合う支出」に整える老後に入ると、収入の柱は年金が中心になります。現役時代と比べると、手取りが5〜7割に減る人も多く、「以前と同じ感覚」でお金を使っていると、すぐに赤字家計になりかねません。
まずは、生活費を年金内で賄うことを目標に、家計のコンパクト化を意識しましょう。住まい、食費、通信費、保険料などを見直し、固定費を少しずつ軽くすることがカギです。
また、働けるうちは「週数日だけの仕事」や「短時間の在宅ワーク」など、無理のない形で長く働ける収入源を確保しておくと安心です。
お金の“出入りの見える化”を意識すると、漠然とした不安は次第に薄れていきます。支出を整えることは、老後の暮らしを守るだけでなく、「自分を取り戻す作業」でもあるのです。
小さなチャレンジで「楽しみとつながり」を増やす老後の時間を豊かにするのは、「趣味などの楽しみ」と「人とのつながり」です。
例えば、地域の公民館で行われる講座や、ボランティア活動、図書館のイベント、オンラインでの趣味サークル。さらに、ウオーキング仲間をつくる、俳句や写真を学ぶ、市民農園で季節の野菜を育てる……。
どれも、日々にハリを与え、人との自然な関わりを生むきっかけになります。
これらの活動は、どれもあまりお金がかかりません。十分な楽しみが得られ、気持ちが前向きになります。好奇心を持って「やってみよう」と動くことが、老後の暮らしをいきいきと彩ってくれます。
これまでの経験を“財産”に、今を整えていこう老後資金が十分でなくても、今できることに目を向け、少しずつ暮らしを整えていけば、未来は変わります。焦らず、自分のペースで、これから先の人生を整えていきましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)