ユナイテッドの大ファン！Apinkオ・ハヨン、まさかのサッカー系コンテンツでYouTube再始動

人気K-POPアーティストの『Apink』のメンバーで、大のサッカー好きとして知られるオ・ハヨンさん。

韓国メディア『毎日経済』は21日、ハヨンさんが3年ぶりに自身のYouTubeチャンネルを再始動すると伝えた。

ハヨンさんは同日午後6時に、YouTubeチャンネル『OFFICIAL HAYOUNG』を正式に開設。同メディアによると、かねてより公言していたサッカー愛を前面に出したコンテンツにしていくという。

ハヨンさんは2011年に5人組ガールズグループ『Apink』のメンバーとしてデビュー。清楚かつ明るいキャラクターで、韓国国内外に多くのファンがいる。

グループではサブボーカルとして活躍しながら、K-POPアーティストの中でも有名な「サッカーオタク」としても知られている。

過去にマンチェスター・ユナイテッドの長年のファンであることを明かしており、プレミアリーグはもちろん、韓国Kリーグの選手の名前もほとんど覚えているという。

先月には、韓国を訪れたユナイテッドのOB、ウェイン・ルーニー氏、マイケル・キャリック氏、バスティアン・シュバインシュタイガー氏、リオ・ファーディナンド氏、ネマニャ・ヴィディッチ氏を、同じくユナイテッドOBのパク・チソン氏とともにソウルの街をエスコートした。

ハヨンさんは、今回のYouTube活動再開に伴い「女性がサッカーを気軽に楽しめるコンテンツにしたい。初心者でもサッカーのルールを知って、興味を持ってもらえるようなチャンネルにしていきたい」と目標を掲げた。

22日に公開した再開後初の動画では、「ワールドカップより早く帰ってきた！」と元気よく登場し、キャリーバッグいっぱいに詰めた自身のユニフォームコレクションを紹介している。

韓国リーグでプレーするには「あまりにも有名すぎる」5名のスター選手

今後は同チャンネルを通じて積極的に韓国Kリーグの試合に足を運び、現地のサポーターと楽しく交流していきたいと意気込んでいる。