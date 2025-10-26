「スタイルが美しすぎる、、、」藤井夏恋、圧巻の美脚に大絶賛の声「美！！！」「オシャレすぎます」
モデルの藤井夏恋さんは10月23日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルと抜群の美脚を披露しました。
【写真】藤井夏恋の美脚際立つ姿
「夏恋ちゃん！素敵！」藤井さんは「悲しみも喜びも、すべてが“美しさ”の一部だと感じます」とつづり、6枚の写真を載せています。黒を基調とした装いを披露。圧巻の美脚がすらりと伸びていて、抜群のスタイルがより際立っています。また4、5枚目では、夜のプールに入る姿も公開しました。
コメントでは「美！！！」「夏恋ちゃん！素敵！」「めっちゃ綺麗可愛い」「夏恋ちゃん綺麗すぎる」「夏恋ちゃん水着似合っていて黒髪ロングも似合っていて可愛い」「スタイルが美しすぎる、、、」「夏恋ちゃん泳げるようになったのかな？？」「夏恋ちゃんオシャレすぎます」と、絶賛の声が集まっています。
圧巻のモデル姿を披露17日には「繊細でロマンティックなPretty Flowers」とつづり、黒で統一された衣装姿を披露した藤井さん。ミニ丈のスカート姿で圧巻の美脚を公開しました。今後もどのような美しい姿を見せてくれるのか楽しみですね。(文:鎌田 弘)
