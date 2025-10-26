現在、競輪の取材はコロナシフトのままで制限が多い。そんな中でもレースだけではない、競輪の人間臭さや、選手の何気ない一面を少しでも伝えたい。そんな思いから本紙記者がミックスゾーンで見た、聞いた、感じた話を「ミックスゾーンリポート」と銘打って自由気ままに書かせてもらう（不定期配信）。

第5回は前橋競輪場で行われ、嘉永泰斗（27＝熊本・113期）が優勝したG1「第34回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」だ。

前検日は選手用駐車場にG1らしく、高級車がずらっと並んだ。ひときわ目立つ青いスポーツカーで登場したのは真杉匠（26＝栃木）。アップに使う器具や、ケアグッズが入った大荷物を横に置き、入り口の階段前で松井宏佑（33＝神奈川・113期）に「ほら、持ってください」と一言。それに対し松井は「脚を使わせんなよ〜」とニコニコしながら同期の荷物を搬入していた。

初日特選の並び取材では川口聖二（31＝岐阜）が岸田剛―寺崎浩平の3番手に行くかと思われたが、単騎を選択。その理由を聞きにいくと「みんなの3番手、みんなの川口聖二です（笑い）」と笑顔でうまくあしらわれてしまった。

今回は四国勢の活躍が目立った（決勝は残念だったが…）。それをレースだけでなく、精神的にも支えていたのが小倉竜二（49＝徳島）。初日は1Rで石原颯（25＝香川）の番手でスタートを取って、位置も守ってと大仕事。「（石原が）前を取ってくださいとかいう無茶な注文をしてきた。（1番車の石原が）自分で取れよと…。ハコを守って得意のハコ3。でも、自分のやるべきことはできたかな」。いつも通り真顔で冗談を言いながら振り返った。

2日目は東矢圭吾―片岡迪之の後ろで3番手。片岡より5点以上、競走得点は上だが「いつも片岡君に任せているので。たまたま、その片岡君の前に東矢君がいるというだけ」と理由を話す。これをサラッと言う姿は非常にカッコ良かった。

6年ぶりのG1決勝後には弟子の犬伏湧也（30＝徳島）に「競輪を分かっていないというか、何がしたいのか分からなかった。一からやり直し」と苦言を呈していた。期待しているから、成長を促すため、駄目なことはしっかりと言う。冗談だけではなく、きっちり言うのもオグリューだ。

地元で決勝に上がった恩田淳平（35＝群馬）は普段、緊張せずひょうひょうとしているが「いつもは22時くらいに寝るけど、昨日（決勝前日）は2時まで寝られなかった。目をつぶるとレースのことばかり考えて…。頭の中で100周くらいはしたかな」と苦笑い。そこで「頭の中では何回優勝したんですか？」と聞くと「6回くらい。100周で6回だからまあまあでしょう」。リアルで“7回目のV”とはいかなかった。それでも、決勝後に選手駐車場をのぞいていたファンのそばまで行き、声援に頭を下げていたのは印象的だった。

最後に優勝した嘉永泰斗の話を。優勝すると表彰式後に会見があり、動画、写真撮影、プレゼント用のサインなど、かなりの仕事が待っている。同県の後輩・伊藤旭（25＝熊本）、東矢圭吾（27＝熊本）、松本秀之介（25＝熊本）が首を長くしてこれらが終わるのを待っていた。伊藤は「まだかかりそうですよね。賞金を渡されるところを見たいんですよ」とニヤリ。約4500万円の“現ナマ”をひと目、見ようとしていた。また、松本は賞金ボードを見て「4、3、9、0、0、0、0、0円。0が5個もあるよ！」と驚がくしていた。いい雰囲気だった。

開催一の衝撃

最終日10R特秀（山口拳矢が、おはこの単騎捲り。スピードとレースセンスはさすが）

個人的MVP

恩田淳平（36＝群馬）

今後注目選手

タイトルホルダーとなった嘉永泰斗（27＝熊本）

（東京本社競輪担当・渡辺 雄人）