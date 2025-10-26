【WATWING】が思わず“恋”に落ちてしまう！？理想の「女のコの服装＆デートプラン」を大公開♡

男のコに恋されるには、どんなお洋服を身にまとうかも重要なポイント。そこで今回は、ダンス＆ボーカルグループ「WATWING」に全面協力してもらい、思わず“恋”に落ちてしまう女のコの服装＆理想のデートプランを教えてもらいました。メンバーそれぞれのリアルなコメントをお見逃しなく♡

WATWING全面協力♡ オレたちのBEST恋落ち服！ Rayで連載を持つ、ダンス＆ボーカルグループWATWING。今をときめく彼らが思わず“恋に落ちる”女のコの服装は？ 理想のデートプランとともに、教えてもらいました♡

Cordinate 古幡亮の恋落ち服♡ ドレッシー女子の週末抜け感コーデ 主役の大きなTを引き立てる白あわせが優秀 ボーイズライクなBIGTシャツも、他に白を使うことで女みをゲットできる。 古幡亮のコメント 「普段ドレッシーな服を着ているコの、ラフなスタイルにギャップ萌えしちゃいます！Tシャツを集めてる方に憧れがあるので、Tシャツコーデでアウトドア旅に出たいです」 オーバーサイズTシャツ 7,150円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）シアーロングTシャツ 1,870円／RETROGIRL（R1000）ショートパンツ（ミニドレスとセット）27,500円／JOSE MOON メガネ 22,770円／Ray-Ban（ルックスオティカジャパン）トートバッグ 3,960円／Birthdayroom（アンティローザ）ソックス 1,540円／靴下屋（Tabio）スニーカー 15,400円／コンバー ス

Cordinate 鈴木曉の恋落ち服♡ あでやかなモノトーンコーデ 大胆な肌見せより透けを使ってオトナな色気をアピ 重たくなりがちなオールブラックはシアー素材で抜け感を出すのが重要。Iラインを意識すれば、より大人っぽさがマシマシに。 鈴木曉のコメント 「黒ベースのシアーメロートップスに、ロングスカート。上品なコーデが好き。おしゃれなカフェで写真を撮りあったり、近況報告会をしたい！」 レーストップス 6,930円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 ロングスカート 5,499円／W♥C イヤリング 2,860円／アネモネ（サンポークリエイト）バッグ 4,399円／WEGO ソックス（3足セット）1,188円／チュチュアンナ パンプス 2,990円／神戸レタス

Cordinate 八村倫太郎の恋落ち服♡ 映画館デート シンプルイズベストな白T×デニムで万人ウケ♡ ブナンな組みあわせには、ワンショルでの肌見せがほどよいアクセントに。赤いヒールでオトナな女を演出♡ 八村倫太郎のコメント 「好きなのは白Tにデニム、赤ヒールをあわせたシンプルコーデ！映画館終わりに、あまったポップコーンを公園で食べながら語りたいな〜」 ワンショルトップス 7,700円／MOUSSY（バロックジャパン リミテッド）フレアーデニムパン ツ 10,890円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）イヤリング 2,200円／GOLDY バッグ 3,299円／WEGO パンプス 17,600円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店） 撮影／NA JINKYUNG（TRON）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／中川紅葉、 北里琉（ともに本誌専属）、中村里帆

中村里帆

中川紅葉

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

北里琉