【WATWING】が思わず“恋”に落ちてしまう！？理想の「女のコの服装＆デートプラン」を大公開♡
男のコに恋されるには、どんなお洋服を身にまとうかも重要なポイント。そこで今回は、ダンス＆ボーカルグループ「WATWING」に全面協力してもらい、思わず“恋”に落ちてしまう女のコの服装＆理想のデートプランを教えてもらいました。メンバーそれぞれのリアルなコメントをお見逃しなく♡
WATWING全面協力♡ オレたちのBEST恋落ち服！
Rayで連載を持つ、ダンス＆ボーカルグループWATWING。今をときめく彼らが思わず“恋に落ちる”女のコの服装は？
理想のデートプランとともに、教えてもらいました♡
Cordinate 古幡亮の恋落ち服♡ ドレッシー女子の週末抜け感コーデ
主役の大きなTを引き立てる白あわせが優秀
ボーイズライクなBIGTシャツも、他に白を使うことで女みをゲットできる。
古幡亮のコメント
「普段ドレッシーな服を着ているコの、ラフなスタイルにギャップ萌えしちゃいます！Tシャツを集めてる方に憧れがあるので、Tシャツコーデでアウトドア旅に出たいです」
Cordinate 鈴木曉の恋落ち服♡ あでやかなモノトーンコーデ
大胆な肌見せより透けを使ってオトナな色気をアピ
重たくなりがちなオールブラックはシアー素材で抜け感を出すのが重要。Iラインを意識すれば、より大人っぽさがマシマシに。
鈴木曉のコメント
「黒ベースのシアーメロートップスに、ロングスカート。上品なコーデが好き。おしゃれなカフェで写真を撮りあったり、近況報告会をしたい！」
Cordinate 八村倫太郎の恋落ち服♡ 映画館デート
シンプルイズベストな白T×デニムで万人ウケ♡
ブナンな組みあわせには、ワンショルでの肌見せがほどよいアクセントに。赤いヒールでオトナな女を演出♡
八村倫太郎のコメント
「好きなのは白Tにデニム、赤ヒールをあわせたシンプルコーデ！映画館終わりに、あまったポップコーンを公園で食べながら語りたいな〜」
撮影／NA JINKYUNG（TRON）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／中川紅葉、 北里琉（ともに本誌専属）、中村里帆
中村里帆
中川紅葉
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
北里琉