2025年10月26日の『情熱大陸』に2週連続で郷ひろみさんが登場。70歳を迎えた今も精力的に活動を続けるその秘密に迫り、前代未聞の70歳「2日で70曲」の挑戦を追います。そこで、郷さんが64歳の時に、体のキレを保つためのストイックな毎日を語った『婦人公論』2018年4月24日号のインタビューを再配信します。*****若い頃と変わらず、いつもエネルギッシュな郷ひろみさんは、外見だけでなく、体内年齢も30代を保っている。64歳という年齢を感じさせない理由は、ストイックとも言える毎日。つねに「レディー・トゥー・ゴー」だという毎日を覗いてみると…！（構成＝上田恵子 撮影＝木村直軌）

ファンに対して全力で臨むのが礼儀

コンサートツアーやファンクラブのイベント、ディナーショーに至るまで、年間100本にのぼる公演を、もう何十年と続けています。ざっと計算すると、3.6日に1回、ステージに立っているということ。こう言うとなんだかすごいことのように聞こえますが、もう年間のペースが体に染みついているので、特別なことをしているという意識はありません。

とくに毎年恒例となっているコンサートツアーは、郷ひろみの軸であり、アーティスト活動の中で一番大切にしているもの。

ステージにおいて、もっとも危険な存在。それは「油断」です。長いツアーの途中で「あと何公演残っているのかな？」なんて考えたら最後、そういう気のゆるみは必ずパフォーマンスに出てしまう。しかも僕の経験上、ミスは一番得意なところで起こります。

たとえば「2億4千万の瞳」や「GOLDFINGER '99」「よろしく哀愁」「お嫁サンバ」のように、これまで何千回も歌ってきている曲の時に。「ここはお任せ！」と思った瞬間に足をすくわれる。なので一度ステージに上がったら、一瞬たりとも気を抜けません。

ワンステージは2時間半。よく「ひろみさんの集中力は尋常じゃない」と、周囲から言われます。ステージが始まれば、歌っているか、喋っているか、着替えているかで、息をつく暇もないと（笑）。でも僕は、それこそがエンターテイナーのあるべき姿だと考えているんですよね。

ファンの人たちは何千円というチケット代と交通費を支払い、もしかするとこのコンサートのために服を新調してくれたかもしれない。美容院でセットしてきた人もいるかもしれない。そんなふうにして足を運んでくれる人たちに対して、こちらも全力で臨むのが礼儀だと思うので。

折に触れてスタッフには、「初めて観にきてつまらないと思った人は、二度と来てくれないよ」という話をします。何度も来ているお客さんなら、たまたまつまらないステージであっても「まあ、こんなこともあるよね」と大目に見てくれるでしょう。でも、初めての人はそうは受け取らない。だからこそ僕らは「こんなものか」と思われるようなショーを作ってはいけないのです。

15kgもあるおもりを振って、止めて

かれこれ30年以上、ウエイトトレーニングを中心とした運動を続けています。今日もこの取材の前に、行きつけのトレーナーのところで汗を流してきました。もう行かなければ気持ち悪くなるくらい、生活の一部になっています。

基本的に僕は毎日、朝7時頃に起床します。睡眠はだいたい8時間。月・水・金は、軽く朝食を取った後にジムへ行く。午前中はトレーナーについて体を動かし、そして週イチでスポーツマッサージを受けます。

このスケジュールは、年間通してほぼ変わりません。間に休みを設けているのは、筋肉の回復のために48時間は空けたほうがいいからです。

ステージでのパフォーマンスの質を上げるため、15kgある円柱状のウォーターバッグを抱えて左右に振り、瞬時に止めるというトレーニングも行います。これは「振る」「止める」を繰り返すことで瞬発力を身につけ、体のキレを良くするエクササイズ。

袋の中の水が不規則に揺れるため、同時に三半規管も鍛えられる。実は自宅にも同じものを置いていて、トレーナーのところに行けない時は家で同様のトレーニングをしています。

夜12時以降に眠るのと、12時前に眠るのとでは、声の状態が違うことを経験上知っているので、歌う前は必ず10時頃にはベッドに入るようにしています。

また、消化が終わって胃がからっぽになった状態で寝たいので、食事を済ませてベッドに入るまで、最低でも2時間、できれば4時間はあけたい。本当を言うと、夕方の5時には夕食を済ませておきたいくらいなんです。

先日もスタッフに「今日は4時から食べようか？」と声をかけたところ、「ひろみさん、まだ店が開いてないですよ！」と。「じゃあ、5時からでもいいや」と言ったら、「5時でもギリギリです！」だって（笑）。さすがにその時間だとお店もスカスカで、貸し切り状態でした。

食事に関しては、筋トレによって代謝が上がっているためか、何を食べても太らないようです。だからその都度、食べたいものを食べています。僕は早い時間に夕食を食べたからといって、空腹で眠れなくなることはない。たとえ小腹が空いても水さえ飲んでいれば大丈夫。

とくに歯を磨いた後は、絶対に食べません。歯に糖がつくのでジュースも飲まない。うっかり飲んでしまったら、もう一回磨きます。

歯磨きは1日5回、起床直後、朝食後、昼食後、ディナー前、そして寝る前に。ディナー前に磨くのは、会話を楽しむ際のエチケットのほかに、味覚をシャープにしておきたいという目的もあります。

歯のエナメル質を削りたくないから、研磨剤は限りなくゼロに近いものをチョイス。歯磨き粉だけでも4種類くらいあって、毎回「どれにしようかな」という感じで選んでいます。

──と、ここまで話して思ったのですが、もしも誰かが僕の24時間に密着したら、「郷ひろみって、どこまで忙しい人なの!?」とビックリするかもしれませんね。『婦人公論』読者の皆さんの「毎日こんな生活で疲れないのかしら？」というつぶやきが聞こえてきそう（笑）。

でも、このように24時間365日をコントロールすることは、僕にとって当たり前のことなのです。

維持するのは向上しているのと同じ

僕はハードなトレーニングを日課にしていますが、決してコンサートのためだけに体を鍛えているわけではありません。常に「レディー・トゥー・ゴー」の態勢を保つには、いつでも動ける体でいるのがベストだと思うからそうしているのです。

そもそも人間の筋肉の細胞は、生まれ変わるのに3ヵ月かかると言われています。ということは、今日の運動が花開くのは3ヵ月後。「ツアーに備え、1ヵ月前からトレーニングを始めました」では遅い。だったら1年を通して動ける体にしておいたほうが、効率がよくないですか？

それと、もうずっと鍛えているので、どの程度体がしまっている時が自分にとって心地良いのか、わかっているのです。仮にコンサートがなくなっても、鍛えることはやめないでしょうね。

自分に合ったトレーニングの手法は、年齢とともに変わっていきます。40代の時と同じことを今の僕がやったら、たちまちケガをしてしまう。それを避けるためには、ちゃんとしたトレーナーについて、今の自分に合った運動をすることが大事です。

肉体は年齢とともに衰えていきますし、筋肉だってどんどん落ちていく。20代ならともかく、今からそれを向上させることは不可能です。でも、日々のトレーニングで現在のレベルを維持することはできます。落ちていくものを落ちないように維持するのは、向上しているのと同じ。僕はそこを目指したいのです。

「郷ひろみは全然変わらない」と見えるとしたら

もっと言えば、世の中は時代とともに進化していきます。それについていくには、自分も変わっていくしかない。

「あの人、ずいぶん変わったね。昔はカッコよかったのに……」と言われるとしたら、それはその人が変わったのではない。変化を恐れて過去の自分にすがった結果、時代に取り残されてしまったからそう見えるのだと思うのです。

だから、もし皆さんの目に「郷ひろみは全然変わらない」と映るとしたら、それは必死で時代にしがみついて、置いていかれないよう頑張っているからなのでしょう。

そうは言っても、誰しも現状を変えるのは怖いですよね。僕も同じで、行動する前に怖気づくことがよくあります。

40代で歌手としての自分に限界を感じ、ボイストレーニングのための渡米を決めた時もそう。ちょうど「GOLDFINGER '99」が大ヒットしていたタイミングでしたから、日本を離れることへの不安は大いにありました。

でも「ここで足りないものを手に入れないと未来はない！」と勇気を振り絞って、3年間、日本を留守にする道を選んだのです。結果として、自分が求めていた声と歌のテクニックを手に入れることができたので、あの時一歩踏み出してよかった、と今もしみじみ思います。

よく「努力したけどできなかった」と言うのを聞きますが、僕は「できるまでやることが努力」だと思っています。だから途中で止めるという選択肢は、僕の中にはありません。

また、他人と自分を比べることもしません。長い人生、いいこともあれば悪いこともある。「あの人は幸せそうなのに、自分は……」とある部分だけを比較して落ち込むことに、意味があるとは思えないからです。

そして人の悪口は言わない、聞かない、人を恨まない。体の中には良いものだけを入れたいので、できるだけマイナスの感情を遠ざけるよう普段から気を付けています。

僕が「郷ひろみ」でいられる場所は

日頃からストイックだと評されがちな僕ですが、過去には「今日は体が重いからトレーニングを休みたいなあ」と思うこともありました。でもそこをグッとこらえてトレーニングをすることで、精神的な弱さや甘えを1つクリアできる。

そう考えると、ジムへ行くことが心の鍛錬にもなるように思え、苦痛ではなくなったのです。体を鍛えることは、同時に心を鍛えることでもあるのでしょうね。

休みの日に、パジャマのままソファーでゴロゴロすることはまずありません。もし僕がそうしていたら、それは入院するくらい体調が悪いということ。もっとも、入院したところで「熱はないので、ジムに行ってもいいですか？」って、強引に退院しそうですけど。（笑）

今回、ライフスタイルについてお話ししましたが、僕がしていることが正しいかどうかはわかりません。これは長年の間に辿りついた僕の生き方であって、自分に合っているから続けているだけのこと。なので読者の皆さんも、ご自身の体に合ったエクササイズを実践してください。

一念発起して運動を始める際は、目標設定を高くしすぎないことをおすすめします。楽なことをちょっとずつ続けていくのが、三日坊主で終わらせないためのコツ。僕自身、そのようにして運動を続けてきました。

ダイエットも同じで、短期間で落とした体重は短期間でリバウンドします。ダイエットで落としていい体重は1日30ｇなので、1kg痩せたい人は1ヵ月かけて少しずつ落としていくのが理想。そう考えると、何となく実行できそうな気がしてきませんか？

僕は24時間365日、「郷ひろみ」であり続けるためには何をしなければいけないのかを考えながら生きています。「郷ひろみ」をどこまで続けるのか、いつやめるのかはまだ決めていませんが、自分で「動きにキレがなくなった」と思った時にはパッとやめてしまうかもしれません。（笑）

きれいごとではなく、僕が「郷ひろみ」でいられる場所はステージの上だけ。コンサートに足を運んでくれる人がいなくなったら、存在意義もなくなります。郷ひろみのパフォーマンスを観たい、歌を聴きたいという人がいてくれるからこそ、僕は頑張れるのです。