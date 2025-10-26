２回２死二塁、左中間適時三塁打を放ち、懸命に駆ける周東（撮影・中村太一）

写真拡大

　◆SMBC日本シリーズ2025　第2戦　ソフトバンク―阪神（26日、みずほペイペイドーム）

　周東佑京が1試合4安打で日本シリーズのゲーム最多安打記録に並んだ。

　初回に右前打。2回には左中間の適時三塁打を放った。「牧さん（牧原大成）が早いカウントでスチールを決めてくれて、自分の役割はランナーをかえすことだけだと気合いが入りました。しっかり自分の役割を果たすことができて良かったです」とコメントした。

　さらに3回にも2死一塁から中前打で出塁。5回にも中前打を放った。

　日本シリーズのゲーム最多安打は4（史上24人、28度）。試合はまだ中盤で記録の更新も期待される。

■日本Ｓ1試合4安打達成者
1952ネ親疥罅〕(巨人)
1953ダ郛紂‥治(巨人)
1958豊田　泰光(西鉄)
1959＿本伊三美(南海)
1962У氾帖ゝ礎(阪神)
1963Э后　‐刺(巨人)
1966…硬茵〔侏(巨人)　　　　
1969‥攬罅＼技(巨人)
1969黒江　透修(巨人)
1970ァ　　
1970ー禿帖　〃(巨人)
1982Ε謄蝓次　(西武)
1984Ч盒供〃追(広島)
1987ゞ霤帖‘噌(巨人)
1998ァ　　掘　(横浜)
1990辻　　発彦(西武)
1992Χ蕎紂―┝(ヤクルト)
1998⇔詭據‐暗(横浜)
1998ズ看譟ゝ弘(横浜)
1998β臘諭仝二(西武)
2004井端　弘和(中日)
2005〆９勝”匚(ロッテ)
        ◆　　
    10       〃
2005ね　　承菀(ロッテ)
2010ザ癲　‖拔(ロッテ)　　　
2020栗原　健太(ソフトバンク)
2023Ф疔棔仝司(阪神)
2025⊆東　佑京(ソフトバンク)　