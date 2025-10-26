◆SMBC日本シリーズ2025 第2戦 ソフトバンク―阪神（26日、みずほペイペイドーム）

周東佑京が1試合4安打で日本シリーズのゲーム最多安打記録に並んだ。

初回に右前打。2回には左中間の適時三塁打を放った。「牧さん（牧原大成）が早いカウントでスチールを決めてくれて、自分の役割はランナーをかえすことだけだと気合いが入りました。しっかり自分の役割を果たすことができて良かったです」とコメントした。

さらに3回にも2死一塁から中前打で出塁。5回にも中前打を放った。

日本シリーズのゲーム最多安打は4（史上24人、28度）。試合はまだ中盤で記録の更新も期待される。

■日本Ｓ1試合4安打達成者

