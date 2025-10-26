ソフトバンク周東佑京、日本シリーズタイ記録の1試合4安打 史上25人目、最多記録更新にも期待
◆SMBC日本シリーズ2025 第2戦 ソフトバンク―阪神（26日、みずほペイペイドーム）
周東佑京が1試合4安打で日本シリーズのゲーム最多安打記録に並んだ。
初回に右前打。2回には左中間の適時三塁打を放った。「牧さん（牧原大成）が早いカウントでスチールを決めてくれて、自分の役割はランナーをかえすことだけだと気合いが入りました。しっかり自分の役割を果たすことができて良かったです」とコメントした。
さらに3回にも2死一塁から中前打で出塁。5回にも中前打を放った。
日本シリーズのゲーム最多安打は4（史上24人、28度）。試合はまだ中盤で記録の更新も期待される。
■日本Ｓ1試合4安打達成者
1952ネ親疥罅〕(巨人)
1953ダ郛紂‥治(巨人)
1958豊田 泰光(西鉄)
1959＿本伊三美(南海)
1962У氾帖ゝ礎(阪神)
1963Э后 ‐刺(巨人)
1966…硬茵〔侏(巨人)
1969‥攬罅＼技(巨人)
1969黒江 透修(巨人)
1970ァ
1970ー禿帖 〃(巨人)
1982Ε謄蝓次 (西武)
1984Ч盒供〃追(広島)
1987ゞ霤帖‘噌(巨人)
1998ァ 掘 (横浜)
1990辻 発彦(西武)
1992Χ蕎紂―┝(ヤクルト)
1998⇔詭據‐暗(横浜)
1998ズ看譟ゝ弘(横浜)
1998β臘諭仝二(西武)
2004井端 弘和(中日)
2005〆９勝”匚(ロッテ)
◆
10 〃
2005ね 承菀(ロッテ)
2010ザ癲 ‖拔(ロッテ)
2020栗原 健太(ソフトバンク)
2023Ф疔棔仝司(阪神)
2025⊆東 佑京(ソフトバンク)