◆明治安田J1リーグ第35節 福岡1―0湘南（26日、福岡・ベスト電器スタジアム）

勝利に沸くアビスパサポーターの歓声の中、湘南の選手たちはうなだれ、立ち上がることができない。J1残留とJ2への降格―。博多の森ではっきりとコントラストが描かれた。

初めて相手の降格が目の前で決まったという福岡の奈良竜樹主将は「残酷だな…と。J1に居続けることは簡単じゃないと肌で感じた」。勝ってなおJリーグの厳しさを思い知らされた。



福岡・奈良

主導権を握りながらも得点を奪えない中、最後に勝ち点3を拾った。後半、CKから安藤智哉が頭で合わせた際に相手GKと接触。ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の結果、PKと判定された。見木友哉が冷静にゴール左へ流し込み、待望の先制点を手にした。

後半終了間際、ＰＫを決める福岡・見木（中央）（撮影・米村勇飛）

ただ、勝利にも満足はない。14本のシュートを放ちながらPKによる1得点のみ。チームトップの6ゴール目を挙げた見木は「物足りないし、それが今季を難しくしている要因。チャンスは前半からたくさんあったので、1、2点でも決めていればゲームを終わらせられた」と反省点を挙げた。

来季の6季連続J1は確定した。残り3試合で勝ち点44の12位。当初目指した6位以内は達成できなかったが、新たに目標とした10位との勝ち点差は5で射程圏内にある。

「10位で終わるのと15、16位では全然違う。残りでどのような振る舞いができるか」と金明輝監督。課題は伸びしろでもある。一つでも上を目指し、成長を続けていく。（伊藤瀬里加）