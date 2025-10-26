◆全九州大学野球選手権準々決勝 北九大7―7九共大（26日、福岡・今津運動公園）

北九大は9回に4点差を追い付かれ、悔しい日没引き分け再試合となった。

先発左腕の宮原颯大（3年・必由館）はアウトコースに切れのある直球を投げ込み、カットボールとスライダーもさえて相手打線を翻弄（ほんろう）。8回を終えて10三振を奪うなど力投を見せた。だが、完投勝利を目指してマウンドに上がった9回に制球を乱し、エラーも絡んで白星を逃してしまった。「最後は限界というか、（疲れが）どっと来た」と反省を口にした。

それでも、ソフトバンクにドラフト2位指名された九共大のエース稲川竜汰（4年・折尾愛真）との投げ合いは収穫だった。「プロ入りする稲川さんが相手なので気持ちが入って、回を追うごとに良くなっていく感覚があった」と手応えを語った。

仕切り直しの再試合はチームメートに勝利を託す。「明日は仲間たちを信じて、自分は準決勝で良いピッチングができるように準備したい」と気合を入れ直した。（山崎清文）