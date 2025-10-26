【クアラルンプール＝三沢大樹】高市首相は２６日、マレーシアの首都クアラルンプールで東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）との首脳会議に出席した。

首相は外交の柱に据える「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」構想を推進していく考えを強調し、ＡＳＥＡＮと安全保障や経済、先端技術などでも協力を強化させていく意向を示した。

首相は就任後、国際会議への対面出席は初めて。会議の冒頭、「ＡＳＥＡＮと共にインド太平洋地域の平和、安定、繁栄を守り抜いていきたい」と呼びかけ、ＦＯＩＰを「時代の変化に合わせて進化させていく」と表明した。ＡＳＥＡＮが開放性や透明性を確保して地域協力を進めていく独自構想「インド太平洋に関するＡＳＥＡＮアウトルック（ＡＯＩＰ）」と連携させる考えも示した。

会議では、ＡＯＩＰの推進に関する共同声明を採択した。ＦＯＩＰとＡＯＩＰが本質的な価値観を共有し、法の支配に基づく国際秩序に寄与することを確認した。力による現状変更を試みる中国をけん制する狙いがある。

首相は会議で、政府安全保障能力強化支援（ＯＳＡ）や政府開発援助（ＯＤＡ）を使って海洋安全保障強化を後押しする方針も打ち出した。サイバー人材の育成支援や、人工知能（ＡＩ）や量子技術、半導体などの先端技術で共同研究を推進する考えも伝えた。

首相はＡＳＥＡＮ議長国のマレーシアやフィリピン、オーストラリアの首脳とも個別に会談した。フィリピンとは、自衛隊と比軍が食料や燃料などを融通し合うことを可能とする物品役務相互提供協定（ＡＣＳＡ）が実質合意したことを歓迎。豪州とは、日米豪印の協力推進を確認した。

首相は一連の日程を終え、「ＡＳＥＡＮ諸国や同志国との連携強化を確認できたのは有意義だった」と記者団に語った。