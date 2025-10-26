「ＳＭＢＣ 日本シリーズ２０２５」第２戦・ソフトバンク―阪神戦（みずほペイペイ）は２回終了時点で１―９と阪神が大差のビハインドを背負うまさかの展開に…。ウキウキ気分で日曜夜のテレビ観戦に臨んでいた虎党たちも、とうとうリモコンを放り投げたのかＸ（旧ツイッター）には「捨て試合」という切ないワードがトレンド入りしてしまった。

白熱の大接戦となった第１戦とは対照的に、この日は先発のデュプランティエが２回途中を６安打７失点と大炎上し、早期降板を余儀なくされるまさかの展開。２番手の岩貞も山川にシリーズ１号となる３ランを浴びるなど、虎自慢の投手陣は容赦なく打ち崩された。

ネット上の虎党たちは「現地民には悪いけど今日は捨て試合やな…」、「日本シリーズには捨て試合なんかない。デュプランティエの降板が遅すぎる！」「もっとリリーフを温存したかった。捨て試合にもなってない！」とタメ息モード。最大で７試合を戦うことになる日本シリーズの戦い方の爛泪優献瓮鵐鉢瓩砲弔い謄疋鵐茱蠅箸靴慎掴世続いた。

とはいえ野球は、たとえ９回二死からであっても何が起こるか分からない。ここからの猛虎勢の反撃にも期待したいところだが…。