映画『小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜』スペシャルイベントが2026年5月24日に開催決定！

興行収入5億を突破した、京都アニメーション制作の大ヒット映画『小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜』のスペシャルイベントが2026年5月24日(日)に開催されることが決定した。

今回のイベントは品川インターシティホールにて開催。カンナ役の長縄まりあ、トール役の桑原由気、エルマ役の高田憂希、ルコア役の郄橋ミナミ、イルル役の杉浦しおりのスーパーちょろゴンずと、小林さん役の田村睦心、そしてオープニング主題歌を担当したfhánaが登壇する。メイドラゴンらしい、ファンの皆さんも楽しめるイベントになること間違いなしなので、ぜひお越しいただきたい。2026年1月21日発売の映画『小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜』 Blu-ray &DVDにイベントチケット優先販売申込券が封入されているので、こちらもチェック。

映画『小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜』は、映画『聲の形』、『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』を手掛ける京都アニメーションが贈る劇場最新作。クール教信者原作の話題の人気エピソードが壮大なスケールで生まれ変わる。2017年のテレビアニメ第1期「小林さんちのメイドラゴン」、2021年の第2期「小林さんちのメイドラゴンＳ」に続く、新作映画は、感動の “家族の物語”となり、監督は石原立也が担当。

●イベント情報映画『小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜』 スペシャルイベント2026年5月24日(日)＊昼の部・夜の部 2回公演場所：品川インターシティホール出演者：長縄まりあ、田村睦心、桑原由気、高田憂希、郄橋ミナミ、杉浦しおり、fhána＊2026年1月21日(水)発売の映画『小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜』 Blu-ray &DVDにイベントチケット優先販売申込券が封入

●リリース情報

映画『小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜』Blu-ray＆DVD

2026年1月21日発売

【特装限定版Blu-ray】

価格：￥16,500（税込）

【豪華版Blu-ray】

価格：￥10,500（税込）

【通常版DVD】

価格：￥7,700（税込）

発売元：京都アニメーション・ドラゴン生活向上委員会

販売元：ポニーキャニオン

特典内容

すぺしゃる特典（特装限定版BD、豪華版BD）※通常版DVDには付属しません

・絵コンテ集(※特装限定版BDのみ)

・カンナのボイスラバーストラップ(※特装限定版BDのみ)

押すとカンナが喋る！ 「マジやばくね」カウンター【12種】のボイスに加え、

新規撮りおろしボイスも多数収録！

・新規描き下ろし特製三方背ケース＆デジパック仕様

・カンナからキムンカムイへの手紙

特典（全形態共通）

・24Pオールカラーブックレット(ここでしか見られない超秘蔵資料も……？)

映像特典（全形態共通）

・ティザーPV

・特報

・本予告

・決戦編PV

・ノンテロップオープニング

・大ヒット上映中PV

・「僕たちの日々」カンナver.すぺしゃる映像

・公開記念舞台挨拶映像

6月29日（日）公開記念舞台挨拶 ※上映後

出演者：長縄まりあ、田村睦心、桑原由気、郄橋ミナミ、杉浦しおり、小野大輔、

中村悠一、加藤英美里、石原夏織、立木文彦、石原立也監督

8月10日（日）大ヒット御礼舞台挨拶 ※上映後

出演者：長縄まりあ、田村睦心、桑原由気、島粼信長、立木文彦

音声特典（特装限定版BD、豪華版BD）※通常版DVDには付属しません

・DTS Headphone:X

・オーディオコメンタリー

−制作スタッフコメンタリー

→前半：石原立也（監督）、門脇未来（キャラクターデザイン・総作画監督）、

笠井信吾（美術監督）

後半：石原立也（監督）、植田弘貴（撮影監督）、山本倫（3D監督）

−キャストコメンタリー

→長縄まりあ（カンナ役）、田村睦心（小林さん役）、桑原由気（トール役）、

杉浦しおり(イルル役)

・バリアフリー日本語字幕

※商品内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

●作品情報

映画『小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜』

大ヒット上映中

【スタッフ】

原作：『小林さんちのメイドラゴン』クール教信者（双葉社「漫画アクション」連載中）

監督：石原立也

シリーズ監督：武本康弘

脚本：山田由香

キャラクターデザイン・総作画監督：門脇未来

美術監督：笠井信吾

色彩設計：郄橋奈緒美

小物設定：唐田洋

撮影監督：植田弘貴

3D監督：山本倫

音響監督：鶴岡陽太

音楽：伊藤真澄

音楽制作：ランティス・ハートカンパニー

アニメーション制作：京都アニメーション

製作：ドラゴン生活向上委員会

配給：松竹

オープニング主題歌：fhána「涙のパレード」

エンディング主題歌：小林幸子「僕たちの日々」

挿入歌：コトリンゴ「ねがいごと」

【キャスト】

カンナ：長縄まりあ

小林さん：田村睦心

トール：桑原由気

エルマ：高田憂希

ルコア：郄橋ミナミ

イルル：杉浦しおり

ファフニール：小野大輔

滝谷真：中村悠一

才川リコ：加藤英美里

真ヶ土翔太：石原夏織

フェリキタス：小林幸子

アーザード：島粼信長

キムンカムイ：立木文彦

©クール教信者・双葉社／ドラゴン生活向上委員会

