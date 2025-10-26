※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

断乳の痛みと高熱に苦しむ妻を放置し夫は”生理前で気分が落ち込んでいる”と訴える助産師のもとへ。週明けに上司との面談を予定していた妻だったが、病院に行くこともできず、仕方なく面談のキャンセルを上司に伝えた。



妻が苦しんでいる頃裏切者カップルは…？その頃妻は突然の訪問者は？「奥さんも体調悪いの？」とまるで心配しているかのような口ぶりですが、絶対優越感のために聞いてるみく…！ 性格悪い!!「あいつは大げさだから」と夫が言っている最中妻は、子どもを抱えたまま床に倒れ込み、「誰か助けて…」と重症でした。その時玄関のチャイムが。「宅配…？」と出てみると、そこに立っていたのは――ちょっと怖い鬼束課長。一難去ってまた一難…!?(ぽん子)