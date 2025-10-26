※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ
断乳の痛みと高熱に苦しむ妻を放置し夫は”生理前で気分が落ち込んでいる”と訴える助産師のもとへ。週明けに上司との面談を予定していた妻だったが、病院に行くこともできず、仕方なく面談のキャンセルを上司に伝えた。

妻が苦しんでいる頃裏切者カップルは…？


その頃妻は


突然の訪問者は？


「奥さんも体調悪いの？」とまるで心配しているかのような口ぶりですが、絶対優越感のために聞いてるみく…！　性格悪い!!

「あいつは大げさだから」と夫が言っている最中妻は、子どもを抱えたまま床に倒れ込み、「誰か助けて…」と重症でした。

その時玄関のチャイムが。
「宅配…？」と出てみると、そこに立っていたのは――ちょっと怖い鬼束課長。

一難去ってまた一難…!?

(ぽん子)