■これまでのあらすじ

結婚を報告するため帰省した凛だったが、父と海外赴任の話をした途端、母に強く反対されてしまう。落ち込む凛を気遣う彼は、一緒に渡米したいと願うが、それは単なる寂しさからではなかった。かつて凛には海外で暮らす夢があり、祖母の突然の病と母を支えるためにその夢を手放した過去があったのだ。「いい子すぎるのも問題ね」――当時の叔母の言葉が今も心に残っていた。それでも、母に黙って結婚を決めたのは反抗ではなく、自分のために夢を叶えたいという、凛なりの決意だった。



■娘の結婚報告を思い返す母の胸の内

■娘の決断に母の怒りがこみ上げる凛が結婚の報告に来たあの日のことを思い返す母。結婚式は挙げず、彼の海外赴任についていく――そんな大事なことを何の相談もなく決めてしまった娘に、母は今も怒りを抑えきれません。昔から何でもそつなくこなす凛は、きっと失敗を知らないから苦労もわからないのだろう。そう思うと、親のことも軽く見ているように感じてしまうのでした。(福々ちえ)