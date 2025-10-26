前回のオーシャンズ in ドミニカ国で共にロケをした水中写真家・高橋怜子と一緒に挑むのは「マンタトレイン」。それは巨大生物マンタが列車のように一列に連なり海の中を行進する大迫力の現象。

マンタトレインを追ってやってきたのは石垣島。情報提供してくれた高橋は仕事でタヒチに行っているため途中合流。

今回お世話になる船長は高橋怜子の紹介、マンタバカの小山さん。力を合わせて挑む4日間の戦いが始まる。

この時期八重山の海でいくつも発生するマンタトレイン。それは隊列を組みながら広範囲を移動。一方ダイビングは体への負担を考えると1日3本が目安。少ないチャンスでタイミングよく巡り会うのは至難の業。

まずやってきたのは西表島と小浜島の間にあるヨナラ水道。このポイントは海底が白砂で覆われる幻想的な世界。ここは干潮前後の２時間ほどしか潜れないポイント。今日はマンタと遭遇できなかったがかつて小山さんはこの場所で8匹のマンタトレインを目撃している。続いて向かったのは西表島の北東にあるポイント。だが一向に姿を現さない。

プロジェクト2日目。まず攻めるのはヨナラ水道、だが濁った海流が流れ込み最悪の透明度。撮れ高を気にして陸ロケでやってきたのは小浜島。そこにいるご当地アイドル“KBG84”！天国に一番近いアイドルというキャッチフレーズでCDデビューも果たしている。

続いてリポートするのは小浜島の民宿。実はここの主人はDA PUMPの初期メンバー・シノブ！

だが金子にはシノブさんのことは内緒でロケスタート！しかし金子すぐに気づいてしまう。宿泊客に人気なのはシノブさんが案内する島観光。八重山の海を一望できる高台。

一方マンタ、船に戻ると衝撃の知らせが。なんとKBG84のロケ中に別のダイビング業者が7匹のマンタトレインを目撃していた。急いでそのポイントへ行くも2匹のみ。

プロジェクト3日目。ついに高橋怜子合流！タヒチで結果を出してきた高橋。世界一の水中写真家を迎えたプロジェクトは最終日にまでもつれ込んだ。残り3本のダイビングで奇跡の光景を引き当てられるか。

1本目、ヨナラ水道。だが1匹。しかも砂地と岩場が混ざる絵にならない場所。接近に成功するも高橋はシャッターを切らない。

2本目、石垣島の川平エリア。4匹いたが隊列を見せない。

3本目、西表島まで引き返し、やってきたのは先日7匹のマンタトレインが目撃された場所。見つけたのは3匹、これがマックスだった。

高橋が捉えたのは珊瑚と小魚の楽園を泳ぐ2匹のマンタ。こちらをカレンダーに採用！

以上、オーシャンズ金子でした。