ある日出川を招集。今回はマジシャン出川、パントマイマー出川、さらにタップダンサー出川などスタジオでパフォーマンスを披露する、○○出川を見つける企画！

今回はロンドンで活躍する4組のパフォーマーを視察。その技を習得しスタジオで披露するのが目的！

それでは最初の○○出川は、バブルパフォーマー出川！教えてくれるのはキーロンさん。習得したい技は空中で停止するバブル！この技の難しさはバブルとヘリウムのバランス。バブルの大きさに対して適量のヘリウムを入れれば自由自在に操ることもできる。まず覚える技が手首でバブルを弾いて分裂させる技。出川挑戦するもうなくいかない。夢っぺ一発で成功！

続いてはヒューマノイド出川！ヒューマノイドロボットのジェイソンとローラ。彼らは街中を歩き回りパフォーマンスを行う。それでは練習開始！まずは基本の動きから。夢っぺすぐにコツを掴む！続いて出川、完全に人間。

ここで番外編。現地の大道芸に挑戦！デンジャラス出川！無数の釘の上に横たわり、さらに釘がついた板の上に人が乗り挟まれるというパフォーマンス。刺さることはないが痛みに我慢するしかない。ならば痛みに慣れるためにたわしを素肌に押し付ける。

いよいよ本番！出川慎重に釘に乗る。さらに釘板もセット。夢っぺが板の上に乗り5秒耐えれば成功。見事痛みに耐えた！

パフォーマンス習得ツアー最後はバルーンアーティスト出川！教えてくれるのはダリさん。出川が挑む技は風船一本丸呑み。順調に飲み込むおじさん、だがえずくおじさん。そしてこのほかにも様々な技に挑戦。バブルと共に盛りだくさんでスタジオ披露！

いよいよ開演！まずはヒューマノイド出川！続いてバルーンアーティスト出川！最後はバブルパフォーマー出川！

以上、出川哲朗のパフォーマンス習得ツアーでした！