右手にマウス、左手にキーボード。このお決まりのスタイルが、実は時間のロスを生んでいるかも…。そう感じている方におすすめしたいのが、キーボードと左手デバイスを融合させたソリューションです。

よく使うショートカットキーを登録して簡単に呼び出せるのが、こちらの次世代キーボードの画期的なところ。

キングジムと深センが共同開発した「K1 PRO」が、どのようにして、デスクを機能的な制作スタジオへと進化させるのかをご覧ください。

思考を止めない、直感的なダイヤル操作

「K1 PRO」最大の特長は、キーボード右側に搭載された専用のコントロールユニット。3つのダイヤルとディスプレイ付きの6つのキーが、PC操作の新たな拠点になります。

たとえば動画編集。タイムラインの拡大・縮小や音量調整も、ダイヤルを回すだけです。画像レタッチで頻繁におこなうブラシサイズの変更も、もうメニューを開く必要はなし。

滑らかな操作感で、これまでマウスとキーボードを何度も往復していた煩わしさを軽減し、複雑なショートカットキーの暗記も不要です。

自分だけの「司令塔」をつくる、奥深いカスタマイズ性

「K1 PRO」の真価は、その奥深いカスタマイズ性にあります。日本語対応の専用アプリで、ダイヤルやキーへのコマンド割り当ては自由自在。よく使うツールやアクションを登録するのはもちろん、一連の操作を自動化するマクロ機能も設定可能です。

さらに、PhotoshopやPremiere Proといった主要なクリエイティブソフトですぐに使えるプラグインが用意されているのも嬉しいポイント。面倒な初期設定の手間なく、最適化された環境をスタートできます。

デスクを彩る11種類のRGBバックライトは、その日の気分や作業内容に合わせて空間を演出。また、基板がホットスワップに対応しているため、付属の工具でキースイッチを好みのものに交換可能です。

気分や用途に合わせて、より静かな静音軸や、しっかりとした打鍵感のタクタイル軸（茶軸系）など、市販の多くのメカニカルスイッチ（互換性のある3ピン/5ピンスイッチ）に換装できます。まさに自分だけの作業環境を育てていける1台です。

心地よさと速さを両立。プロ仕様の打鍵感

快適な使い心地の心臓部には、ゲーミングの世界で性能が証明された「Haimu Red Switch」を採用。クリック感がなく、キーを底まで押し込まなくても入力が認識されるリニアタイプのため、思考を妨げない高速なタイピングや、一瞬の判断が求められるゲーム・クリエイティブ作業に適しています。指先にすっと馴染む滑らかで静かな打鍵感は、長時間の作業でも快適なタイピングをサポートします。

もちろん、「K1 PRO」は応答速度も申し分ありません。思考に遅れることなく、意図した操作が瞬時に反映される。一瞬のひらめきや判断が重要になるクリエイティブな現場で、このスピードは大きな武器になります。5000万回もの打鍵テストをクリアしたタフな設計は、プロのハードな使用環境にも応えられそうです。

機能美を追求した、ミニマルな一体型デザイン

これだけの多機能を詰め込みながら、「K1 PRO」の佇まいは非常にミニマルでコンパクト。左手デバイスが美しく一体化しているため、これまで複数のガジェットが占領していたデスクスペースがすっきりと片付きます。まさに、機能性と省スペース性をスマートに両立させているんです。

もちろん、WindowsとMacの両OSに対応していて、クリエイターの創造性を幅広くサポートします。

創作に集中できる時間を、もっと

「K1 PRO」は、ただ作業を速くするだけのツールにとどまりません。面倒なPC操作から解放されることで、アイデアを練ったり、試行錯誤したり、本来最も大切にすべき「創造的な時間」そのものを増やしてくれるデバイス。

このスムーズな操作感とすべてが手元で完結する快適さを一度体験すれば、手放せなくなるんじゃないでしょうか。

お得なキャンペーンが終了する前に、まずは以下からその活用事例なんかを覗いてみてください。

